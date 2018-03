Sawirro : Gabdhaha aragga la' ee la baray wax iska caabbinta

Lahaanshaha sawirka Arko Datto / Noor / Sightsavers Image caption Labo dumar ah oo legdamaya

Dhulka miyi xigeenka ah ee Hindiya, dumarka halkaasi ku sugan ee indhaha la' ayaa ka faa'iidaysanaya fursad kasta oo nolosha kusoo marta, mana aysan hor istaagin arag la'aantooda, iyaga oo baranaya xirfadaha difaaca shaqsiga.

Naafonimadooda ayaa waxa ay ka dhigantahay in markasta ay halis u yihiin in ay la kulmaan weeraro ka dhan ah ama faroxumeyn, waxayna ku kaliftay in aysan gurigooda kaba bixin. Illaa 60 dumar ah oo kuwa indhaha la' ah ayaa ku laabtay iskuulkooda kadib markii la baray xirfadaha nolosha ee wax iska caabinta.

Qaarkood ayaa xitaa ka qeybgalaya tartamaya ciyaaraha legdinta, iyaga oo ku guuleystay abaalmarino kala duwan, islamarkaasna tabobaro u furey dumarka kale ee indhaha la'.

Gabadha lagu magacaabo Sudama waxa ay barasha legdinta biloowday sanadkii 2014-kii, wixii markaas ka dambeeyayna waxaa kordhay kalsoonida ay isku qabto qof ahaan. Iskuulkeeda ayay ku laabatay, wixii markaas ka horeeyay waalidkeeda waa ay shaqayn jireen, mana jirin qof iskuulka geeya.

Hadda waxa ay legdinta bartaa saaxiibadeed, waxayna noqotay tabobare heersare ah. Waxa ay ku guuleysatay abaalmarin qalin ah ciyaaro ka dhacay magaalooyinka Delhi, Goa. Gurugram iyo Lucknow.

Kadib tartankii ay Delhi uga qeybgaleen gabdhahan waxa ay xushmad weyn ka dhex heleen bulshada ay ku dhex noolyihiin.

Gabadha lagu magacaabo Kanki oo 20 jir ah oo horey ugu guuleysatay billad ciyaaraha dadka indhaha iyo dhegaha la', waxaana hadda loo xushay in ay ka qeybgasho tartanka caalamiga ah ee dadka aragaga la'.

Fasalada waxaa isku duba riday hay'adda samofalka ah ee Sightsavers iyo Tarun Sanskar. Xuquuqda sawirrada waxa ay u sugnaatay © Arko Datto / NOOR for Sightsavers.