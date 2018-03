Sidee ku dhaci kartaa in dadka 80 jirka ah iyo 20 jirka ay isku caafimaad-qab ahaadaan?

In dadka waaweyn ay sameeyaan jimicsi joogto ah waxa ay difaac u noqon kartaa jirka qofka, waxana ay ka hor istaagi kartaa in uu qofkaasi ku dhoco caabuqa sida ay sheegeen seeynisyahanada.

Waxa ay seeynisyahanada daraasad ku sameeyeen 125 qof oo yaraantoodii bushkuleetiga ku ordi jiray, kuwaas oo hadda gaaray da'da 80 sano jirka, waxaana la ogaaday in jirkooda iyo habka difaaca jirkooda uu la mid yahay kan qofka 20 jirka ah.

Prof Norman Lazarus, oo 82 jir ah, kana qeybqaatay daraasadda ayaa yiri "Haddii jimicsiga uu ahaan lahaa kaniin, qof kasta waa uu qaadan lahaa".

Daraasadda waxaa lagu daabacay majalladda Aging Cell.

Prof Janet Lord oo daraasadda qeyb ka diyaarisay ayaa tiri "Habka difaaca jirka waxa uu hoos u dhacaa boqolkiiba 2 illaa 3% sanad kasta laga bilaabo qofka marka uu gaaro da'da 20-ka, taas oo ah sababta dadka marka ay weeynaadaan ay ugu nugulyihiin in jirkooda uu caabuq ku dhoco".

Waxa ay sheegtay in sababta dadka 80-jirka ah ee bushkuleetiga ku orda ay u leeyihiin difaac jir oo u dhigma qofka 20 jirka ah in ay tahay in ay sameeyeen jimicsi iyo jirdhis joogto ah.

Waxa ay sheegeen in wax kasta oo jimicsi ah, in qofka uu ka helayo faa'iido weyn oo caafimaad oo aysan jirin si kale oo loo helo.

Waxa kale oo la sheegay in dadka cilmi baarista lagu sameeyay aysan luminin murqahooda iyo xooggooda, islamarkaasna uusan kordhin cayilkooda.

Dadkan waxa ay todobaadkii bushkuleeti u ordain illaa 100 mile.