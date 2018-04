Ciyaar daqiiqaddii u dambeysay loo hakiyay arrimo ammaan awgood

Lahaanshaha sawirka Reuters

Ciyaar kulul oo u dhexeysay laba kooxood oo ka dhisan dalka Giriigga ayaa shalay oo Axad ah la hakiyay kaddib markii mid ka mid ah madaxda kooxahaasi uu garoonka la soo galay bastoolad.

Ciyaarta oo dhex mareysay kooxaha PAOK Salonika iyo AEK Athens ayaa la hakiyay kaddib markii madaxa kooxda PAOK, Ivan Savvidis, uu garoonka la soo galay bastoolad u xirnayd.

Ivan Savvidis ayaa isku dayay in uu la murmo garsoorihii dhexdhexaadinayay ciyaarta oo gool daqiiqaddii 89aad ay dhalisay kooxda PAOK ku tilmaamay in uu yahay garab dhaaf, iyadoo ciyaartu ay ahayd mid ay isku dhaafi la'yihiin 0-0.

Ciyaartooyda AEK ayaa garoonka isaga baxay, iyaga oo ka walaacsan amnigooda.

Ciyaarta ayaa la shaaciyay in la hakiyay saacado kaddib basle waxaa soo baxayay warar sheegayay in garsoorihii dhexaadinayay ciyaarta uu ka noqday go'aankiisii hore ee ahaa in goolka kooxda PAOK uu ahaa garab dhaaf.

Savvidis ayaa ciyaartoydiisa ka codsaday in ay garoonka isaga baxaan isla markii la sheegay in goolkaasi uu yahay garab dhaaf.

Intaa ka dib ayuu Savvidis oo hubeysan u dhaqaaqay dhanka garsooraha ka hor inta aysan dib u soo celin ilaalada garsooraha.

Kooxda PAOK ayaa kaalinta saddexaad uga jirta liiska kala horreynta kooxaha dalkaasi, haddii ay ciyaartan ku guuleysan lahayd waxay laba dhibcood ka hormari lahayd kooxda AEK.