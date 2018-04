Nigeria oo wada-xaajood ka galeysa gabdhihii la afduubtay

Lahaanshaha sawirka YOBE STATE GOVERNMENT

Dowladda Nigeria waxay sheegeysaa in ay wada xaajood ka geli doonto sii deynta boqol iyo toban gabdhood oo iskuulley ah halka ay ka adeegsan lahayd cudud milatary.

Ardayda ayaa laga afduubtay bishii la soo dhaafay iskuul boodhin ah oo ku yaal waqooyi bari dalkaasi, waxaana afduubtay ururka jihaad doonka ah ee Boko Haram.

War-murtiyeed soo baxay in yar uun kaddib kulan ay wada qaateen madaxweyne Muhammadu Buhari iyo xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson, ayuu sheegay madaxweyne Buhari in Nigeria ay la shaqayn doonto ururrada caalamiga ah iyo dhexdhexaadiyeyaasha si loo xaqiijiyo in dadka gabdhahaas haysta ay sii daayaan iyagoon u geysan waxyeello.

Tillerson wuxuu sheegay in Maraykanku uu ka taageerayo Nigeria isku daygeeda ah sidii xal loogu heli lahaa sii deynta gabdhaha.

"Maraykanku wuxuu aad uga qayb qaadan doonaa isku xirka dadaallada, haddii ay ahaan lahayd taageerada, qalabaynta iyo tabarrada iyo halka ay nooga suurta geli karto in aan ka helno xog, waxaan u malaynayaa in sidaasi ay tahay habka ugu wanaagsan ee aan gacan u siin karno dowladda Nigeria sidii loo siidayn lahaa gabdhahaan taas oo aan rajaynayno in ay u dhici doonto si nabad gelyo ah, waxaan filaynaa in wax uun la isla gaaro ayna suurto geli doonto in lagu qanciyo sii deynta hablahaas si dhaqso ah"

Wada xaajoodyada ayaa qayb ahaan horay loogu guulaystay, tobnaan ka mid ah gabdhaha iskuulka Chibok ayaa la sii daayay kuwaas oo sii dayntooda lagu beddeshay maxaabiis ka tirsanayd Boko Haram oo la sii daayay, dowladduse way beenisay in wax madax furasho ah la bixiyey