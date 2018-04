Baarlamaanka Somaliland oo ansixiyay heshiiska dekedda Berbera

Golaha wakiilada Jamhuuriyada iskeed ug dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland ayaa maanta ayiday maalgashiga shirkadda DP World ee dekedda magaalada Berbera.

Qaraarku waxa uu gef ku tilmaamaya go'aankii shalay ay soo saareen xildhibaanada golaha shacabka Soomaliya.

Gudoomiyaha baarlamanka Somaliland, Baashe Maxamed Faarax, ayaa BBC-da u sheegay in ''hadalka ka soo yeeray dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu gaf ku yahay jiritaanka iyo qaranimada Somaliland''.

Is jiid jiidka heshiiska dekedda Berbera iyo ismari waaga taagan

Wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdillahi Guri-Barwaqo ayaa horay ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay danaheeda raacato oo ay faraha kala baxdo Somaliland.

"Dowladda Soomaaliya waxaan u sheegeynaa in Somaliland ay leedahay dastuur, kaas oo shacabka u codeeyeen boqolkiiba 97%, rubuc qarnina lagu soo dhaqmayay" ayuu yiri wasiirka warfaaafinta Somaliland.

Wuxuu xusuusiyay in madaxweyneyaashii hore ee Somaliland iyo Soomaaliya , Axmed Maxamed Siilaanyo iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay heshiis ku wada gaareen magaalada Jabuuti sanadkii 2014-kii, kaas oo uu wasiirka sheegay in ay isla ogolaadeen arrimaha maalgashiga iyo xaqa ay Somaliland u leedahay in la maalgashto.

Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay meelmariyay xeer ay ku sheegeen inuu dalka ka mamnuucayo shirkadda DP World oo ay sheegeen inay meel uga dhacday madaxbanaannida Soomaliya markii ay heshiiskaasi la saxiixatay Somaliland iyo Itoobiya.