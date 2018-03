Mark Hughes oo loo magacaabay tababarenimada Southampton

Lahaanshaha sawirka PA

Mark Hughes ayaa sheegay in xiisaha uu u hayo kooxda Southampton ay tahay waxa ku qaaday in uu ogolaado in uu tababare u noqdo kooxdan daalaa dhacaysa ee ka dheesha Horyaalka Ingiriiska.

Mark ayaa shaqadaas hayn doono tan iyo inta xilli ciyaareedkan ka dhiman.

Tababarahan oo horay u soo layliyay kooxda Stoke ayaa badalaya Mauricio Pellegrino oo shaqada laga eryay Isniintii.

Kooxda Southampton ayaa hal dhibic oo kali ah ka hoosaysa saddexda kooxood ee ugu darajo hooseeya Horyaalka Ingiriiska ka dib markii ay hal ciyaar oo kali ah guul ka gaareen 17 kulan oo ay dheeleen.

"Ujeedadaydu waa in aan Horyaalka Ingiriiska ka sii mid ahaanno sannadka dambe," ayuu yiri tababare Mark. "Waa halkaas meesha ay tahay in aan iska xaadirino" ayuuna hadalka sii raaciyay.

Mark ayaa waxaa shaqada tababarenimada ka eryay kooxda Stoke bishii Janaayo, markaas oo kooxdaasi ay ku jirtay saddexda kooxood ee ugu dhibco hooseeya.

Tababarahan oo 54 jir ah ayaa naadiga Stoke soo maamulayay afar sano iyo bar.

Wuxuu macalin u soo noqday Potters, Blackburn, Manchester City, Fulham iyo QPR isaga oo kooxahaas layliyay 445 ciyaarood oo Horyaalka Ingiriiska ka tirsan.