Wasiir Kuuriyada Waqooyi ka tirsan oo booqasho layaab leh ku tagay Sweden

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Ri Yong-ho oo midig ka muuqda ayaa Sweden tagay ammin dambe oo Talaadadii ah isaga iyo wafdigiisa

Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ku sugan dalka Sweden isaga oo booqasho layaableh ku tagay halkaas, ka hor kulanka ay macquulka tahay in ay yeeshaan Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo Kim Jong-un.

Kuuriyada Waqooyi waxay sheegtay in booqashada Ri Yong-ho ay ku saabsan tahay iskaashi labo geesood ah, is fahan iyo dhexdhexaadnimo.

Sweden ayaa leh taariikh dheer oo ay ku dhexdhexaadin jirtay Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyiga.

Sidaas daraadeed booqashadan ayaa dhalisay in la saadaaliyo in laga yaabo in kulankani uu qayb ka yahay qabanqaabada kulan ay yeeshaan Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.

Madaxweynaha Maraykanka ayaa toddobaadkii hore aqbalay casuumaad ku saabsan in uu kulan fool ka fool ah la yeesho Kim, arrintaas ayaana layaab noqotay maadaama oo labada masuul ay aflagaado iyo hanjabaad is waydaarsanayeen muddo bilo ah.

Ma jiro war rasmi ah oo ka soo yeeray Kuuriyada Waqooyi tan iyo markii casuumaadaas la soo mariyay masuuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ee fadhigoodu yahay Washington.

Ra'iisulwasaaraha Sweden Stefan Lofven ayaa wakaaladda wararka ee dalkiisa ee TT u sheegay in haddii dhinacyadu ay doonayaan in Sweden ay kaalin ku yeelato, in markaas ay diyaar u yihiin.