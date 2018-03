Gabdho iskuuleey ah oo afdauub loogu haystay Nigeria oo la sii daayay

Lahaanshaha sawirka Reuters

Qaar badan oo ka mid ah gabdhihii ay maleeshiyaadka Boko xaaraam ka afduubteen magaalada Dapchi ayaa dib loo soo celiyay sida ay xaqiijinyeen dadka deegaanka oo la hadlay BBC-da.

Dadka ayaa sheegay in qaar ka mid 110-kii gabdhood oo Iskuuleeyda ahaa la lagu keenay gawaari kolonyo ah waa barigii saakay.

Tirada gabdhaha iyo xaaladooda weli ma cadda balse waxaa jira warar sheegaya in 5 ka mid ah gabdhaha ay dhinteen. Gabdhahaan ayaa laga afduubtay iskuulkooda bil ka hor.

Mid ka mid ah waalidiinta gabdhaha oo lagu magaacabo Kundili Bukar ayaa BBC-da u sheegay in ay aaminsayihiin in Boko xaaram si iskood ah uso celiyen gabdhaha. Waxaana la sheegay in maleeshiyada ay durbadiiba tageen.

Waxa uu sidoo kale sheegay in gabdhaha uu ka muuqday daal iyo rafaad inkastoo la sheegayo in qaarkood markii la sii daayay ay yeesheen awood ay ku gaaraan guryohooda.

Manuga Lawal oo isna ka mid ah waalidiinta ayaa sheegay in ay usuuro gashay in uu talefoon kula xiriiro gabdhiisa Caaisha oo ka mid ahayd gabdhaha la afduubtay.

Taliyaha booliska ee gobolka Yobe, Abdulmaliki Sunmonu ayaanan xaqiijin in gabdhaha ay soo laabteen iyo inkale haseyeeshee waxa uu sheegay in uu maqlay in gabdhaha la sii daayay.

Si kastaba askari ka tirsan Milatariga oo ku sugnaa bar Koontorool ayaa Wakaaladda Wararka ee Reuters u sheegay in "Boko Haram ay keeneen gabdhaha".

Gabdhahan ayaa laga afduubtay Iskuulkooda oo ku yaalla magalada Dhapchi galab Isniin ah taariikhduna ay ku beegnayd 19-kii febaraayo.

Markii hore ayaa la sheegay in gabdhaha ay baxsadeen oo aysan jirin cid la afduubtay balse toddobaad ka dib dowladda ayaa sheegtay in gabdhaha ay afduubteen islaamiyiinta.

Bishii april ee 2014 ayay ahyd markii la afduubtay gabdhihii Chibok oo iyagana laga afduubtay iskuulkooda oo ku yaalla gobolka Borno iyadoo welina la heeysto qaar ka mid ah gabdhahaasi.