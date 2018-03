Israa'iil oo qiratay in ay weerartay wax looga shakiyay warshad nukliyeer

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY IMAGES

Milatariga Israa'iil ayaa si rasmi ah u qirtay in uu burburiyay wax ay uga shakiyeen in uu ahaa warshad nukliyeer oo Suuriya lahayd taariikhdu markay ahayd sannadkii 2007dii.

Milatarigu wuxuu sheegay in duqayntii dhanka cirka ahayd ee ay ku bartilmaameedsadeen bariga gobolka Deir-al-Zour in uu meesha ka saaray "halis soo wajihi lahayd Israa'iil iyo gobolka oo dhan".

Milatariga Israa'iil wuxuu intaas ku daray in ay warshaddaasi qarka u saarnayd in la dhamaystiro. Wakhti dheer ayaa loo malaynayay in Israa'iil ay ka dambaysay, laakiin hadda ka hor maysan qiranin.

Suuriya ayaa iyaduna wakhti dheer diidanayd in goobta la duqeeyay ay ahayd warshad nukliyeer.

Qirashadan ayaa timid ka dib markii la laalay amar saraakiisha ciidammada ka mamnuucayay in ay ka hadlaan hawlgalkaas.

Hay'adda caalamiga ah ee atoomikada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa horay u sheegtay "in ay aad ugu badan tahay" in goobtaasi ay ahayd warshad nukliyeer.

Waxayna tilmaantay in samaynteeda ay gacan ka gaysatay Kuuriyada Waqooyi.

Suuriya oo ku jirta heshiiska ka hortagidda faafitaanka nukliyeerka ee NPT, wayna diiday diiday arrintaas.