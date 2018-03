Madaxweynaha Peru oo isu casilay fadeexad in uu codad iibsaday ah

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Madaxweyne Pedro Pablo Kuczynski

Madaxweynaha dalka Peru Pedro Pablo Kuczynski ayaa isu casilay fadeexad la xiriirta in uu codadkii doorashada iibsaday.

Wuu diiday in uu wax khalad ah sameeyay laakin Arbacadii ayuu sheegay in uusan rabin in uu caqabad ku noqdo horumarka dalka.

Hogaamiyeyaasha xisbiga ee aqalka Congresska ku jira ayaa markii dambana aqbalay iscasilaadda madaxweynaha Pedro.

Wuxuu wajahayay codka kalsoonida oo la qaban lahaa Khamiista.

Caddaadiska ayaa ku sii badanayay tan iyo markii uu soo baxay muuqaal muujinaya dad ay xulafo yihiin oo mucaaradka u balanqaadaya lacago haddii ay codka ku taageeraan.

Kuczynski oo 79 jir ah ayaa ka badbaaday cod kalsooni kala noqosho oo la qaaday bishii Disembar.

Dadka ka soo horjeeda waxay doonayeen in ay xilka uga qaadaan eedaymo sheegayay in uu laaluush ka qaatay shirkadda wayn ee dhismaha ee Odebrecht oo Brazil laga leeyahay.

Laakiin codad yar ayuu ku badbaaday mucaaradka ayuuna ku eedeeyay in ay isku dayayaan in ay afgambi sameeyaan.

Khudbad uu qaranka u jeediyay ayuu Pedro ku sheegay in muuqaalkaas la isku kabkabay oo la jarjaray si xilka looga qaado.