Qaar ka mid ah fallaagada Suuriya oo hubka dhigaya si ay u helaan marin ay ku baxaan

Lahaanshaha sawirka AFP

Boqolaal ka tirsan fallaagada reer Suuriya ee ka dagaalama qeybo ka mid ah bariga Quuda iyo qoysaskooda ayaa saaka lagu wadaa in ay isaga baxaan magaalada go'doonsan magaalada ee ku taala bariga Quuda kaddib heshiis ay garwadeen ka ahayd dowladda Ruushka.

Dagaalyahannada fallaagada ayaa lagu soo waramayaa in ay aqbaleen in ay hubka dhigaan, iyagoo taa ku badalanaya in la siiyo marin nabdoon oo ay ku gaari karaan gobolka uu mucaaradka ka taliyo ee Idlib ee ku yaalla woqooyi galbeed Suuriya.

Haddii ay fallagadani baxaan, arrintan ayaa noqoneysa markii ugu horreysay oo tiro badan oo ka tirsan dagaalyahannada fallaagada laga daad gureynayo deegaanada bariga Quuda oo bishii la soo dhaafay wajahayay guluf colaadeed oo xoogan oo ay dowladda halkaasi ku haysay.

Magaalada Harasta ayaa ka go'nayd qeybaha kale ee bariga Quuta, waxaa magaaladani gacanta ku haya fallaagada Ahrar al Sham, oo hadda xaqiijisay in ay aqbashay in ay joojiso dagaalka isla markaana ay dagaalyahannadeeda banneeyaan magaaladaasi.

Heshiisyo noocani ah ayaa miiska u saarnaa laba kooxood oo kale oo kala ah Jeysh Al-Islam iyo Faylaaq Al-Raxmaan balse heshiisyadani ayaan miro dhal noqon.

Labadani kooxood ayaa ballan qaaday in ay dagaalka sii wadayaan xitaa iyaga oo dhul badan laga qabsaday laguna sii siqaya dhulka ay maamulaan.

Hoobiyeyaal ayaa wali lagu garaacayaa qeybaha ay dowladda ka maamusho magaalada caasimadda ah ee Dimishiq, iyadoo weerar dhacay maalintii talaadada ahayd uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa, waxaana weerarkaasi ku dhintay 40 qof.

Qorshaha dowladda ee ku saleysan go'doominta iyo duqeynta ayaa sanadadii la soo dhaafay soo hooyay guulo badan balse galaaftay nolasha dad badan.

Xaaladda bariga Quuta ayaa la mid ah deegaanadii horey ay u go'doomisay dowladda waxaana durbaba kumannaan qof ay doorbidayaan in ay isaga baxaan guryahooda oo ay meelo kale miciin bidaan ama dowladda ay isu dhiibaan.