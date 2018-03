Milkiilaha shirkadda Facebook oo qirtay in shirkaddiisu ay gashay khalad

Milkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa qirtay in shirkaddiisa ay sameysay khaladaad kaddib markii xog khaas ah oo ku saabsan dadka isticmaala Faceboogga ay u gudbisay shirkad Britain laga leeyahay oo lagu magacaabo Cambridge Analytica.

Zuckerberg waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu hortago Kongareeska Mareykanka oo su'aalo arrintaasi laga weydiiyo isla markaana uu iska difaaco baaqyada ah in xayiraado lagu soo rogo shirkaddiisa.

Mark Zuckerberg ayaa maalmihii la soo dhaafay si weyn loogu eedeeyay inuu jawaab deg deg ah ka bixin waayay eedeynta ah in tobanaan milyan oo qof oo ah dadka isticmaala barta Facebook laga farageliyay xogtooda gaarka ah ayadoo aan ogolaansho laga helin.

Balse waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay waxa dhacay, waxaana uu ballan qaaday in baaritaan heersare ah lagu samayn doono arintaas, asagoo qiray inay meel ka dhac weyn ku tahay xogta lagu aaminay.

Mark Zuckerberg ayaa qiray inuu aad ula yaabay qaabka Facebook loogu adeegsan karo faafinta wararka beenta ah, gaar ahaan xilliyada doorashada.

Madaxa Facebook ayaa ballanqaaday in haddii loo baahdo uu hortagi doono Congress-ka Maraykanka, si uu uga jawaabo su'aalaha ku aaddan arinta xogta sida khaldan loo adeegsaday.

Sophie in't Veld oo ah haweeney dalka Holland ku matasha baarlamaanka Yurub, ayaa BBC u sheegtay in nidaamka difaaca xogta guud ee Midowga Yurub uu dhaqangelin doono bisha May ee sanadkan, uu wax ka qaban doono dhibaatooyinka noocan ah.

Si kasta oo ay ahaataba arintan ayaa u muuqata mid keeni karta inay hoos u dhacdo awoodda uu Facebook ku leeyahay caalamka.