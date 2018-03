Mareykanka oo xayiraado ku soo rogay shirkado ka ganacsada saliidda Suudaanta Koonfureed

Lahaanshaha sawirka AFP

Mareykanka ayaa xayiraado ku soo rogay shirkado ka ganacsada shidaalka dalka Suudaanta Koonfureed, si loo yareeyo lacagaha lagu hurinaya colaadda sokeeye ee dalkaasi curdinka ah.

Mareykanka ayaa sheegaya in shirkadaha Mareykanka iyo waddamada kale laga leeyahay ay hadda wixii ka dambeeya u baahanayaan ruqsad gaar ah si ay tiknolojiyadda iyo qalabka Mareykanka lagu sameeyay ay ugu dhoofiyaan 15 shirkadooda oo ku lug leh ka ganacsiga saliidda dalkaasi Suudaanta koonfureed iyo xitaa laamaha dowladda.

Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegeysa in dowladda madaxweyne Salva Kiir iyo waxa ay ku tilmaantay saraakiil musuqmaasuq uu hareeyay in ay dhaqaalaha ka soo xarooda saliidda ku iibsanayaan hub, kuna maalgelinayaan maleeshiiyaad u dagaalama iyo in ay ku dhibaateeyaan dedaalada nabadeed.

Bishii la soo dhaafay ayaa Mareykanka waxa uu xayiraado dhanka hubka ah ku soo rogay dowladda Suudaanta Koonfureed.

Shirkadaha hadda lagu xusay liiska Mareykanka ayaa mustaqbalka waxaa ku adkaan doono in ay soo iibsadaan qalab ay ku dayactiraan qalabka saliidda lagu soo saaro, taa oo dhibaateyn doonto wax soo saarkooda.