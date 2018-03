Maamulka Gedo oo ka hadlay muranka dhanka xudduudda ah ee ka taagan Mandheera iyo Beled Xaawo

Maalmihii la soo dhaafay waxa ay xiisad ka taagneyd qeybo ka mid ah xuduudda wadammada Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan midda u dhaxeysa magaalooyinka Beled Xaawo iyo Mandheera, halkaasi oo ay ku hardamayeen shacabka magaalada Beled Xaawo iyo ciidammada Kenya ee ku sugan xudduudda.

Qaar ka mid ah dadka deggan Beled Xaawo ayaa ku eedeynaya Kenya in ay dooneyso in ay la wareegto dhul ka tirsan Soomaaliya, halkaasi oo ay darbi ka dhisayso iyo in ay sunta dadka ka ilmeysiiso iyo rasaas ay shalay oo Jimco aheyd ay ciidammadeeda ku fureen dad arrintaasi ka soo horjeeday, balse dowladda Kenya ayaa in muddo ahba arrintaasi beeninaysay, waxa ayna sheegeysay in ay adkeynayso amnigeeda, dhulkeeda meel ka baxsanna aanay dhiseyn.

Guddoomiyaha gobolka Gedo, Maxamad Muxumad Maxamad ayaa BBC-da u sheegay in murankan uu muddo soo taagnaa walina aan xal laga gaarin.