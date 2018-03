Muddaharaadyo ka dhan ah isticmaalka hubka oo ka dhacay Mareykanka

Boqolaal kun oo qof oo dalbanaya in la xakameeyo hubka ku jira gacanta dadka rayidka ah ayaa isugu soo baxay magaalooyinka dalka Mareykanka.

Dadkan muddaharaadyada dhigayay ayaa u badnaa ardayda iskuulada iyo jaamacadaha, kuwaa oo doonaya in sharciyo adag laga soo rogo isticmaalka hubka dadka rayidka.

Steve Israel oo ka tirsanaan jiray xisbiga dimuquraadiga isla markaana xubin ka ahaa aqalka Kongareeska ayaa ka mid ah dadka taageersan in la xakameeyo hubka balse waxa uu sheegayaa in dibadbaxyada aysan waxbo soo kordhineyn ee loo baahan yahay in xilliyada doorashadu dadka ay codeeyaan si loo soo doorto siyaasiin dhab ahaan u wajahayo arrinta hubka.

In kastoo dad badan ay taageeryaan in la xakameeyo hubka haddana waxaa jira dad doonaya in aan hubka gebi ahaanba la mamnuucin balse qorsheyaal kale lala yimaado.