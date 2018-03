Uber oo iibinaysa ganacsigeedii Koonfurta Aasiya

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Shirkadda tagaasida Grab waxay ka shaqaysaa 190 magaalo oo ku kala yaala Koonfurta Bari ee Aasiya, taas oo ay ka mid tahay Phnom Penh

Shirkadda takaasida ee Uber ayaa sheegtay in ay ganacsigeeda Koonfurta Bari ee Aasiya ka iibinayso shirkadda uu xifaaaltanku kala dhexeeyay ee Grab.

Tallaabadan ayaa loo arkaa in ay tahay dib u gurasho ay shirkadda Uber ka samaynayso hawlaheedii caalamka, ka dib markii ay ganacsigeedii Shiinahana ka iibisay shirkadda Didi Chuxing oo ay is hayeen.

Labada shirkadoodba waxay sheegeen in heshiiskaasi uu guul u yahay macaamiisha, laakiin dadka arrimahaas ka faalooda waxay ka digayaan in ay ka dhigan tahay in qiimaha takaasidu uu kor u kici doono.

Shirkadda Grab ee takaasid ayaa ah midda ugu caansan ee ka jirta Koonfurta Bari ee Aasiya, malaayiin ruux oo sideed dal ku kala nool ayaana macaamiil ka ah.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Xifaaltanka shirkadahan ayaa sababay in ay hoos u dhigaan qiimaha macaamiisha laga qaado, laakiin arrintaas ayaa saamaysay dhaqaalihii ay shirkaduhu heli lahaayeen

Heshiiskan waxaa ku jira in Uber ay yeelato 27.5% ka mid ah ganacsiga Grab ee Singapore, madaxa shirkadda Uber Dara Khosrowshahi wuxuu sidoo kale ku biiridoonaa guddiga sare ee maamula Shirkadda takaasida ee Grab.

Wali lama shaacinin qiimaha uu heshiiskani ku kacayo.

Anthony Tan oo ah madax shirkadda Garab ayaase sheegay in heshiiskani uu yahay "billawga wakhti cusub" taas oo ganacsigan la isku daray ka dhigaysa in uu si wanaagsan ugu adeego macaamiisha.