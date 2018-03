Atariisho loogu goodiyay "in ay faraha kala baxdo Trump"

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Stormy Daniels

Haweenay ku caanbaxday jilitaanka aflaanta galmada ah ayaa sheegtay in loo digay oo loo sheegay in ay ka aamusto eedaymaheeda ay jeedisay ee sheegaya in ay la seexatay Donald Trump sannadkii 2006dii.

Stormy Daniels ayaa CBS News u sheegay in nin uu soo qaabilay sannadkii 2011kii iyada oo ku sugan goob gawaarida la dhigto oo ku taalla Las Vegas.

Ninkaas ayayna ku eedaysay in uu ku yiri "Trump faraha kala bax" intaas ka dibna uu fiiriyay gabadheeda yar hadalkiina ku sii daray "waxay noqon arrin wajigabax leh haddii ay hooyadeed wax ku dhacaan."

Trump ayaa diiday in ay wax ka dhexeeyeen gabadhan atariishada ah.

Qareenadiisuna waxay raadinayaan in ay bixiso 20 milyan oo magdhaw ah, waxayna sheegeen in ay jabisay heshiis doorashadii 2016kii ka hor dhacay oo ku saabsanaa in wax la qariyo. Waxay sheegtay in sheegashadaas aysan waxba ka jirin.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Madaxweyne Trump waxba kama uusan dhihin eedahan u dambeeyay

Daniels, oo magaceeda rasmiga ah uu yahay Stephanie Clifford ayaa sheegtay in Trump uu u galmooday hal mar iyaga oo ku sugan qol huteel.

Arrintaasina ay dhacday bishii Luulyo ee sannadkii 2006 iyadoo uu markaas socday tartan golf oo ay dadka caanka ah lahaayeen. Trump wuxuu xaaskiisa Melania guursaday sannadkii 2005.