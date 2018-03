Tifaaftire Hindi ah oo loo xiray in uu been ka qoray Muslimiin

Lahaanshaha sawirka POSTCARD NEWS

Tifaaftire bar internet oo Hindiya ka soo baxda ayaa xabsi la dhigay, isaga oo ku eedaysan in uu baahiyay war been ah oo ku saabsan in ay dad Muslimiin ah weerareen wadaad diinta Jain rumaysan, sida ay booliisku sheegeen.

Mahesh Hegde ayaa warbaahinta Postcard News ku soo sawiray baadari ka dhaawacan madaxa iyo garabka, warbaahintaas ayaa ah mid muran badan dhalisay oo garabka midig u janjeerta.

Laakiin booliiska koonfurta magaalada Bangalore ayaa sheegay in baadarigaasi uu ku dhaawacmay shil gaari.

Hindiya malaha sharci ka dhan ah faafinta wararka been abuurka ah, laakiin waxaa dambi ah daabacaadda wararka nacayb diimeed keeni kara.

Hegde ayaa sheekadaas daabacay 18kii Maarso, balse maalmo ka dib ayuu tiray ka dib markii ay dadku billaabeen in ay farta ku fiiqaan in warkaasi uu been yahay.

Ma uusan daabicin war uu ku sharaxayo sababta uu markii hore warkaas u faaafiyay haddana u tirtiray.

Waxaa la xiray Khamiistii ka dib markii xisbiga talada haya ee gobolka Karnataka uu gudbiyay cabasho.

Satish Kumar oo ah sarkaal sare oo booliis ah ayaa laanta afka Hindiga ee BBC-da u sheegay in sababta loo xiray ay tahay in uu sawirtay baadariga oo shil ku dhaawacmay oo la dawaynayo uuna ku sheegay in ay Muslimiin dhaawaceen.