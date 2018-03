Dad dahab qota oo si sharcidarro ah ku galay beerta xaaska Mugabe

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Grace Mugabe ayaa beertan samaysatay markii uu madaxweynaha ahaa ninkeedu

Shaqaale sharcidarro ah ayaa galay beer ay leedahay xaaska madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe iyaga oo macdan ka qodanaya.

Wariyeyaal ka socda wargayska Newsday ee dalka Zimbabwe ayaa arkay dadkaas oo jaraya geedo liimo ah oo gawaari ku guranaya macdan.

Markii arrintaas si rasmi ah loo xaqiijuyay Khamiistiina, Grace waxay arrintaas ku wargalisay booliiska.

Beertu waxay ku taallaa Mazowe, halkaas oo ay si khasab ah uga saartay dadkii daganaa sannadku markuu ahaa 2015kii, wakhtigaas oo ninkeedu madaxweyne ahaa.

Qoraal ay Grace u dirtay booliiska oo uu arkay wargeyska New Zimbabwe ayay ku sheegtay in ay beerta dhex maraysay markii ay la kulantay arrin layaableh oo ah in ay 400 oo nin si sharci darro ah beerteeda uga baarayeen dahab.

Markii ay la hadashayna way ku qaylyeen, hawshooda ayayna iska sii wateen, beertu waxay 40km dhanka waqooyi ka xigtaa magaalada Harare.

Newsday wuxuu ku warramay in mid ka mid ah dadkaas uu ku qaylyay.

"Awood aad meeshan nagaga kaxayso ma lihid, waxaan rabno ayaana samaynaynaa". ayuuna yiri

Sannadkii hore waxaa aad loo hadal hayay in Grace ay badali doonto ninkeeda sii duqoobaya oo ay madaxweyne noqon doonto.

Laakiin hadalladii la isla dhexmaray waxaan soo dhawaynin qaybo ka mid ah xisbigii talada hayay, waxaana xilkii laga qaaday bishii Nofeembar, waxaana badalay Emmerson Mnangagwa oo ay wakhti dheer xulafo ahaayeen.