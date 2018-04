Buulo-mareer: Weerar lagu qaaday saldhigga Ciidamada Midowga Afrika

Lahaanshaha sawirka AFP

Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in koox hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen barqannimadii maanta oo Axad ah saldhig ciidamada Midowga Afrika ay ku leeyihiin deegaanka Buulo Mareer oo qiyaastii 125 km koonfur uga beegan caasimadda Muqdisho.

Kooxda weerarka qaadday ayaa markii hore labo baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay ku weeraray saldhigga oo ay fadhiyeen ciidamo Ugaandhees ah, dabadeed-na waxaa xigay tacshiirad ay is weydaarsadeen ciidanka xerada joogay iyo dableyda weerarka qaadday sida ay sheegeen dadka deegaanka.

Guddoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed ayaa BBC-da u sheegay in la jebiyay kooxdii weerarka qaadday isla markaana labada baabuur ee qaraxyada siday ay ku qarxeen meel dibadda ka ah xerada. Cali Nuur waxaa kale oo uu sheegay in qof rayid ah uu ku dhintay hubkii labada dhinac ay is weydaarsanayeen.

Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegeen inay labo qarax oo waaweyn ku weerareen saldhigga ciidamada Ugaandha ee Buulo Mareer, isla markaana ay ciidankoodu hadda ka dagaallamayaan xerada gudaheeda.

Illaa hadda ma jiro war madax bannaan oo xaqiijinaya sida ay xerada hadda wax uga jiraan.

Dhinaca kale, ciidamadii Midowga Afrika, gaar ahaan kuwii Burundi ee saldhigga ku lahaa tuulada Cali Fooldheere oo ku dhow degmada Mahaddaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa halkaasi isaga guuray iyadoo durbaba ay soo galeen xoogag ka tirsan Al-Shabaab oo markii horeba aan sidaa uga fogeyn tuulada.