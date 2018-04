Bal kawaran dhageyste haddii xirfadaadu ay tahay mid dadka aad ugu adeegeyso aysan fahansaneyn ahmiyadeeda?

Qareenada ku sugan deegaanada Puntland ayaa sheegay in dadku aysan fahasaneyn ahmiyadda iyo shaqada uu qabto qareenka, loona baahanyahay in dadka lagu baraarujiyo in ay yeeshan qareen u dooda xiliyada maxkamadaha.

Saciid Cabdullahi Cabdi Waa Gudoomiyaha Qareemada Puntland Wariye ahmad Cawil ayuu arimahaas uga waramay