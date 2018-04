Booliiska Hindiya oo baadigoobaya daanyeer wiil yar dilay

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Booliiska dalka Hindiya ayaa baadigoobaya daanyeer lagu eedeeyay in uu la cararay ilmo yar, kaas oo markii dambe maydkiisa laga helay ceel ku yaalla gobolka Orissa ee dhanka bari.

Ilmaha yar hooyadii ayaa arkaysay marka uu daanyeerku la cararay balse way awoodi wayday in ay badbaadiso wiilkeeda.

Qaraabada ayaa maydka wiilka ka helay ceel ku yaalla guriga gadaashiisa, maalin uun ka dib markii daanyeerku la cararay wiilka oo gurigooda jooga.

Booliisku waxay sheegeen in arrintani ay tahay "mid naadir ah", inkastoo ay daanyeerradu waxyeelooyin kale oo hanti ka gaystaan deegaankaas.

Pradhan oo ka tirsan booliiska ayaa BBC-da u sheegay in ay rajaynayaan in ay daanyeerka ku soo qabtaan toddobaad gudahii.

"Daanyeeraddu dadka way weeraraan, guryahana way galaan iyaga oo cunto raadinaya, waana arrin caadi ah, laakiin in ay ilmo yar la cararaan ayaa ah markii koobaad" ayuu intaas ku sii daray.

Booliiska ayaa kaashana qabaa'il deegaankaas daga oo ku takhasusay qabashada daanyeerrada.

Dakhtar baaritaan ku sameeyay maydka wiilka ayaa sheegay in uusan dhaawac halis ah ku arkin balse ay neeftu ku dhagtay biyaha uu ku dhacay awgeed.

Dadka deegaanku waxay sheegeen in laga yaabo in wiilku uu ka dhacay daanyeerka oo wata.