Hogaamiyihii Catalonia wali kama tanaasulin mowqifkii madaxbanaanida

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Taageerayaasha madaxbanaanida Catalonia ayaa dibad bax ka dhigay magaalada Berlin

Hogaamiyihii hore ee gobolka Catalonia Carles Puigdemont ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa in ay sii wadaan halganka xilli uu wajahayo musaaafurin iyo in loo soo gacan galiyo xukuumadda Spain.

Mr Puigdemont ayaa hadalkan jeedinayay markii ugu horreysay tan iyo intii lagu xiray dalka Jarmalka.

Mr Puigdemont ayaa waxaa loo haystaa eedeeymo la xiriira doorkii uu ku lahaa aftidii madaxbanaanida ee ka dhacday gobolka Catalonia.

Waxaa dowladda Spain ay ku eedeeysay khiyaano qaran iyo falaaganimo.

Waxa uu u sheegay taageerayaashiisa in xukuumadda Spain ay u dhaqmayso "Qaab kalitalisnimo ".

Taageerayaasha madaxbanaanida gobolka Catalonia ayaa waxay dibad bax ka dhigeen magaalada Berlin iyaga oo dalbanaya in la siidaayo Mr Puigdemont.

Garsoorayaasha dalka Jarmalka ayaa waxay haystaan 60 maalmood oo ay kaga baaraandagaan codsiga ah in Mr Puigdemont ay u gacan galiyaan dowladda Spain iyo in kale.

"farriin ahaan waxa aan doonayaa in aan iraahdo waa in aan sii wadnaa, waaa in aan ku sii soconaa wadada aan hayno anaga oo difaacayna xaqeena ay Qaramada Midoobay aqoonsan tahay maadaama aan xaq u leenahay in aan go'aan ka gaarno mustaqbalkeena,".ayuu yiri Mr Puigdemont.

Siduu ku tagay Jarmalka, qaabkee se lagu xiray?

Mr Puigdemont waxa uu musaafuris ahaan ugu noolaa dalka Belgium tan iyo intii baarlamaanka Catalonia ay ku dhawaaqeen in Catalonia ay ka madaxbanaan tahay Spain inteeda kale.

Waxa dowladda Spain ay ku eedeeysay in lacagaha dadwaynaha uu si xun u isticmaalay isaga oo qabtay afti sanaddii aanu soo dhaafnay.

Waxa uu booqasho ku joogay dalka Finland xilli mar labaad la soo saaray warqadda lagu soo xirayo.

Waxa uu si dhuumaaleysi ah uga soo baxay Filand ka hor inta aysan xukuumadda Filand xirin , balse waxaa lagu qabtay Jarmalka halkaasi oo lagu xiray.

Dacwadaha uu wajahayo waxa uu ku mutaysan karaa 30 sano oo xabsi ah.

Dhammaan hogaamiyayaashii dhaqdhaqaaqii hogaaminayay aftida madaxbanaanida ayaa imika wajahaya dagaal dhanka sharciga ah.