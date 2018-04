Xaaskii hore ee Mandela, Winnie Mandela oo geeriyootay

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Winnie Mandela

Haweenaydii u ololeyn jirtay dagaalkii ka dhanka ahaa midib takoorkii Koonfur Afrika Winnie Mandela ayaa geeriyootay iyada oo ay da'deedu tahay 81 jir, waxaa sidaasi sheegay kaaliyaheeda gaarka ah.

Winnie Madikizela Mandela ayaa ahayd xaaskii hore ee madaxwaynihii ugu horreyay ee Afrikanka ah ee xilka qabta Koonfur Afrika Nelson Mandela.

Winnie Mandela ayaa dhalatay 26 bishii September 1936 waxa ayna ku dhalatay gobolka Eastern Cape .

waxa ay Mandela kala tageen horraantii 1990 ka hor inta uusan madaxwaynaha noqon , balse waxa uu furriinkooda si rasmi ah u dhacay 1996.

Lamaanahani ayaa sawir laga qaaday iyaga oo is barbar socda markii Mandela xabsiga laga soo daayay ka dib 27 sano oo uu xabsiga ku jiray.

Waxa ay qoyskani astaan u ahaayeen halgankii ka dhanka ahaan midib takoorkii Koonfur Afrika ka socday muddo 30 sano ah.

Winnie Madikizela Mandela ayaa ku jirtay da'da labaatameeyada markii ay siyaasada ku soo biirtay.

Adadkaanteeda ayaa soo baxday markii xabsi daa'in lagu xukumay Seygeeda Nelson Mandela sanaddii 1964 islamarkana waxa looga tagay in ay qaado culayskii siyaasada.

"Waa in aan lumin rajada , dadkeeygu waa in aysan lumin rajada , xaqiiqadii waxa aan sugaynaa in shaqada ays ii socoto." ayay tiri.

Afhayeen u hadlay qoyskeeda Victor Dlamini ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri: "waxa ay dhimatay ka dib xanuun muddo dheer hayay taasi oo dhowr jeer isbataalka ay la gashay tan iyo intii uu billaabmay sanadkan.

Balse sanooyiinkii ugu dambeeyay ayaa sumcadeeda dhaawac uu soo gaaray sharci ahaan iyo siyaasad ahaanba.