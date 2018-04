Xadgudubyo la sheegay in ay ka dhaceen ciyaaraha Barwaaqo Sooranka

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Xafladda furitaanka ee ciyaaraha Barwaaqo Sooranka ayaa dhici doonta Arbacada

Booliiska dalka Australian ayaa sheegay in ay baarayaan eedaymo sheegaya in ergo caalami ah ay xadgudubyo ka gaysatay ciyaaraha Barwaaqo sooranka.

Ururka Ciyaaraha Barwaaqo Sooranka ee magaciisa loo soo gaabiyo (CGF) ayaa cabashada loo soo gudbiyay ku qeexay xadgubyo anshax xumo ah.

Warbaahinta Australia ayaa ku warrantay in dadka la sheegay in tacadiyada loo gaystay ay yihiin ciyaaryahanno ka qaybqaadanaya tartanka, masuuliyiinta la sheegay in ay xadgudubkaas gaysteenna ay ka socdaan Mauritius.

Ciyaaraha tartanka Barwaaqo sooranka ayaa si rasmi ah uga furmi doona gobolka Queensland's Gold Coast maalinta Arbacada ah.

David Grevemberg oo ah madaxa Ururka ciyaarahan maamula ee magaciisa loo soo gaabiyo ee CGF ayaa sheegay in aysan u dulqaadanaynin "hab dhaqan kaste oo xun noocuu doonaba ha ahaadee".

"Arrintaasi boos kuma laha ciyaaraha Barwaaqo Sooranka" ayuu sii raaciyay.

Baaritaankan waxaa la wareegi doona booliiska, sida ay masuuliyiinta gudiga ciyaaruhu sheegeen.

In kabadan 4,500 oo ciyaartoy oo ka kala socda 71 dal iyo deegaan ayaa ka qaybqaadan doonta ciyaaraha, waxayna socon doontaa 12 maalmood.