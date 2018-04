Madaxwaynihii hore ee Brazil oo la amray in xabsiga la dhigo

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY Image caption Lula ayaa sheegay in dacwadaha ka dhanka ah ay yihiin kuwa la siyaasadeeyay

Madaxwaynihii hore ee dalka Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ayaa xabsiga la dhigi doonaa sida ay xukuntay maxkamada ugu sareysa dalkaasi.

Mr Lula ayaa doonaya in uu racfaan ka qaato dacwad musuqmaasuq oo muddo dheer soo daba jiitamaysay.

Waxa uu wajahayaa 12 sano oo xarig ah taasi oo la xiriirta dacwad ahayd in uu aqbalay laaluush.

Balse Mr Lula ayaa codsaday in aan la xirin oo uu banaanka sii joogo inta lagu guda jiro racfaanka uu ka qaatay xukunka.

Lula ayaa sheegay in dacwadaha ka dhanka ah ay yihiin kuwa la siyaasadeeyay islamarkana la doonayo in looga hor istaago in uu madaxwaynanimada u tartamo bisha October.

Sida ku cad ra'yi uruurinada la sameeyay mr lula ayaa hogaaminaya oo ah musharaxa ugu shacbiyadda badan.

Xisbigiisa ayaa gudoonka maxkamada ku tilmaamay "mid musiibo ka dhan ah dimuqraadiyadda Brazil".

Golaha garsoorayaasha maxkamada ugu sareysa dalkaasi ayaa 6 ka mid ah ay hal dhinac ay mareen ka dib guddoon dhacay saaka.

Luiz Inácio Lula da Silva waa 72 jir islamarkana horey madaxwayne uga soo noqday dalkaasi ,dibadda ayuu sii joogi doona ilaa laga dhamaystirayo dikumiintiyada lagu soo xirayo.

Lula ayaa dalka Barazil ka talinayay intii u dhaxaysay 2003 iyo 2011.

Dad gaaraya 20,000 oo qof ayaa Talaadadii dibadbax ka dhigay magaalada caasimada ah ee São Paulo waxa ayna dalbanyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan xabsiga loo dhigo.