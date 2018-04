Lahaanshaha sawirka YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption Ms Skripal ayaa ku jira isbataal ku yaalla Salisbury ka dib weerarkaasi

Telefishinka dowladda Ruushka ayaa baahiyay cod ay sheegeen in uu yahay wada sheekeysi dhexmaray Yulia Skripal oo al sheegay in la sumeeyay iyo gabadh ay ilmo adeero yihiin.

Ms Skripal iyo aabaheed, oo horey uga tirsanaa sirdoonka Ruushka Sergei, ayaa ku jira isbataal ku yaalla Salisbury ka dib weerar loo adeegsaday Sunta waxyeeleysa Neerfaha bishii March.

Codkani la duubay oo aan wali la xaqiijin,ayaa waxa ay Ms Skripal leedahay waan fiicanahay.

Dowladda UK ayaa ku eedeeysay Ruushka in ay ka dambeeyeen weerarkaasi.

Balse dowladda Ruushka ayaa beenisay eedeeynya ay u soo jeedisay dowladda Britain.

Dhacdadan ayaa waxa ay hurisay xasarad dublamaasiyadeed.

Qofka la sheegay in ay tahay Yulia ayaa gabadha ay ilma adeerada yihiin u sheegtay: "wax waliba waa hagaagsan yihiin, aabe na wuu nasanayaa wuuna hurdaa , qof waliba caafimaadkiisa wuu fiican yahay, ma jiro wax dhibaato ah, mar dhaw ayaa isbataalka la iga soo saari rabaa, wax waliba waa hagaagsan yihiin."

Viktoria Skripal ayaa sheegtay in ay doonayso in ay u soo safarto UK si ay qaraabadeeda u booqato , haddii ay helayso dal ku gal, balse qofka la sheegay in ay tahay Yulia ayaa ku tiri in aysan jirin cid siinaysa dal kugal.

Wakaaladda wararka ee Ruushka ee Interfax ayaa ka soo xigatay Viktoria Skripal mar ay wareysi la yeelatay in ay wadahadleen Yulia ayna u sheegtay in ay wanaagsan tahay.

Waxa ay la yaabtay wicitaankani maalin uun ka dib markii loo sheegay in aan loo ogoleyn in ay la hadasho Yulia, sida ay sheegtay wakaaladda Interfax.

Viktoria ayaa la sheegay in ay tahay mid ka mid ah qaraabada ay isku dhaw yihiin ka dib markii dadkii kale ee qoyskeeda ay dhinteen.

Yulia Skripal ayaa la sheegay in imika ay wanaagsan tahay ayna hadlayso iyada oo ku jirta isbataalka dagmada Salisbury.

Aabaheed oo 66 jir ah ayay wali xaaladiisa tahay mid halis ah.

Dhacdadani oo ay dowladda UK ay ku eedeeysay Ruushka ayaa waxa ay sii xumaysay xiriirka u dhaxeeya Moscow iyo wadamada reer galbeedka.

Dublamaasiyiintii Ruushka ee joogay Britain ayaa la ceyriyay halka Ruushka ay ceyriyeen dublamaasiyiintii UK.