Kenya: Nin calooshiisa laga soo saaray buraashka lagu cadaydo

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Buraashka Ilkaha lagu cadaydo

Waa ay adagtahay in la aamino marka la sheegayo, dhakhaatiir ku sugan dalka Kenya qaasatan magaalada Mombasa ayaa sheegay in ay ku guulaysteen in ay buraash ka soo bixiyeen nin calooshiisa.

David Charo ayaa sheegay in maalintii Axadda ahayd isagoo cadayanaya uu si lama filaan ah u laqay buraashka ilkaha lagu cadeydo.

Shan maalmood ayaa waxa uu isu maray dhowr cisbitaal si uu u helo dhakhaatiir awoodda in ay ka soo saarto buraashka.

Inta badan cibitaalada uu booqday ayaa soo celinayay iyagoo u sheegayay in aysan heysan dhakaatiir ku takhasutay in ay sameyaan qalniinka noocaas oo kale ah.

Raajadii la saaray ayaa muujisay in buraashka uu ku jiro gudaha caloosha Mr Charo.