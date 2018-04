Nin ku dhintay dab ka kacay daarta Trump

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dhismaha Trump ayaa waxa uu ka kooban yahay xafiisyo iyo deegaan

Hal nin ayaa ku dhintay afar qof oo kale oo ka mid shaqaalaha dab damiskana waa ay ku dhaawacmeen dab ka kacay daarta dheer ee Trump Tower ee magaalada New York.

Shaqaalaha dab demiska ee magaalada New York-na waxa ay la tacaalayaan dabkaasi ka holcaya dabaqa kontonaad ee daarta Trump Tower.

Waxa ay waraku sheegayaan in mid ka mid ah dadkii halkaa ku jiray uu ku dhintay, ilaa afar ka mid ah howlwadeennada dab demiskana ay dhaawacyo fududi soo gaadheen.

Muuqaal lagu baahiyey internet-ka ayaa muujinaya olol iyo qiiq madow oo ka soo baxaya dhawr daaqadood oo ka mid ah dabaqa kontonaad ee daarta dheer ee Trump Tower.

Taliyeha dab demiska magaalada New York ayaa sheegay in dabka daartaa qabsaday uu yahay mid aad u wayn oo aan si fudud lagu bakhtiin karayn, waxaanu sheegay in qiiq badani isku shareeray dhismaha.

Shaqaalaha dab demiska ayaa nin ka soo saaray qol daartaa ku yaal oo hollacu wada qabsaday, waxaana wararku ay sheegayaan in markii isbitaalka la geeyey uu ku geeriyooday.

Ilaa iyo haatan ma cadda waxa dhaliyay dabkaas oo ilaa hadda la damiyay qaybo ka mid ah daarta gubanaysa.

Daartan dabku ka qabsaday ayaa ah xarunta Trump Organization oo ah shirkadda ganacsiga madaxweyne Trump, waxaanay wararku sheegayaan in Trump haatan ku suganyahay magaalada Washington.