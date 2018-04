Fadeexadda Facebook : Yaa kale oo haya xogtaada shaqsiga ah?

Lahaanshaha sawirka LAURENCE DUTTON

Iyada oo ay taagantahay fadeexad ku saabsan xad gudubyo ka dhacay xogta dadka ugu kaydsan shabakada bulshada ee Facebook, taas oo si ula kac ah shirkadda ay ula wadaagtay dhinacyo kale iyada oo aan ogolaansho laga haysanin dadkii lahaa xogta.

Balse waxaa jira kumanaan shirkadood oo kale oo haya xogtaada shaqsiga ah, kuwaas oo aadan aqoonin kuwa ay yihiin, aysana jirin sifo aad ku tiri karto.

Arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday dad u ololeeya arrimaha xuquuqda qofka uu u leeyahay dhawrsanaanta xogtiisa shaqsiga ah.

"Kummanaan kun oo shirkadood ayaa ku jira ganacsiga uruurinta xogta, waxayna si joogto ah ula socdaan dhaqankaaga qadka"ayay tiri Frederike Kaltheuner oo ka tirsan barnaamijka ololaha caalamiga ah ee Privacy International.

Meelaha dadka xogtooda lagu xado waxaa xitaa ka mid ah marka uu qofka taleefoonka ku xirto internetka Wi Fi-ga, kaas oo fariimaha uu dirayo iyo xogtiisa shaqsiga ah hawada laga shuban karo.

Shirkadahan ayaa macluumaadkan kasii iibiya shirkadaha waaweyn, kuwaas oo siyaabo kala duwan oo ganacsi u isticmaala xogta shaqsiga ah.

Frederike Kaltheuner

Xogta la hayo waxaa ka mid ah waxa uu qofka jecelyahay, waxyaabaha uu iibsado, dakhliga qofka, waxyaabaha uu qofka ku damaashaado, shaqsiyadiisa, iyo waxyaabaha la midka ah.

Tan waxa ay shirkadaha ka saacidaysaa in marka ay wax xayaysiinayaan ay bartilmaameedsadaan qofka ay la doonayaan badeecadooda, maadaamaa ay xogta ka ogaadeen waxa uu jecelyahay.

Waxaa kale oo xogtan loo adeegsadaa in go'aan looga gaaro heerka amaah qaadashada qofta.

Xogaha qofka laga hayo waxaa laga yaabaa in marar badan ay qaldanyihiin, islamarkaasna waxaa la sheegay in sidoo kale xogtan ay marar tahay mid eex ku salaysan iyada oo aanan lagu xusin jinsiyadda qofka, da'diisa, iyo waliba xaaladda guurkiisa.

Uruurinta xogta waa ay sii socon doontaa illaa shirkadaha ay sii wadaan in ay naga iibiyaan badeecooyin kala duwan.

Daraasad ay samaysay jaamacadda Carnegie Mellon ayaa lagu ogaaday in haddii qofka uu iska akhriyo heshiis kasta oo ku saabsan addeega xagga qadka ee uu isticmaalayo in ay ku qaadan karto 76 maalmood, isaga oo maalin kasta akhrinaya 8 saacadood.

Pamela Dixon oo u ololeysa arrimaha sirta shaqsiyaadka

Inta badan adeegyada aan isticmaalno ee xagga qadka waxa ay leeyihiin heshiis qoran oo ay qofka tahay in uu ogolaado ka hor inta uusan isticmaalka u gudbin, qoraalkaas waa mid aad iyo aad u dheer, isku noqnoqanaya, ayna adagtahay mararka qaar in ay dadka fahmaan.

Taas waxa ay keentaa in uu qofka ogolaado wax kasta isaga oo aanan ogeyn.

Dadka xogta shaqsiga ka faa'iida waxaa ka mid ah burcadda internetka ee jabsata ciwaanada, iyada oo ay sahlantahay in ay ogaadaan taariikhda dhalashadaada iyo magaca hooyadaa iyo weeydiimaha kale ee aad ku furatay ciwaanka.

Waxaa jira siyaabo looga hortagi karo in xogtaada lagaa xado, waxaana ka mid ah in aad iska xirtid waxyaabaha lagu magacaabo Cookies, iyo in aad ku shubatid barnaamijka kaa xiraya xayaysiimaha, ama adiga oo isticmaala internet adiga kaliya kuu xaniban.