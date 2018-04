Suudaan oo xabsiyada ka sii deyneysa siyaasiyiin xirnaa

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Madaxweyne Bashir ayaa talada dalka Suudaan ku la wareegay xukun milatari 1989

Madaxweynaha dalka Sudan Omar al-Bashir ayaa amar ku bixiyay in si degdeg ah xabsiga looga siidaayo siyaasiyiinta ku xiran xabsiyada wadanka.

Warbaahinta ay dowladdu maamusho ayaa sheegtay in go'aankani looga jawaab celinayo baaq ka soo yeeray xisbiyada siyaasadda ee ka jira dalka waxa ayna ka mid tahay wadada wadahadalladaqarab eek a socda dalka.

Waxaa la sheegayaa in siideynta maxaabiista ay xisbiyada siyaasadda u ogolaaneeyso in ka qeyb qaataan wadahadallada looga gol'leyahay in lagu soo afjaro khilaafka ka jira Suudaan.

Bilihii la soo dhaafay Dad badan ayaa xabsiyada loo taxaabay xilligii dalka ay ka socedeen mudaaharaadyadii loga soo horjeeday sicir bararkii ka dhacay wadanka.