Maxay ku dambayn kartaa xaalada Suuriya?

Madaxweynaha Maraykanka ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in Ruushka uu u diyaar garoowo sidii ay u difaaci lahayeen gantaalka lagu weerrari doonno Suuriya si loogu falceliyo suntii kiimikada ahayd ee la sheegay in dowladda Suuriya ku weerrartay meel ka mid ah Suuriya isbuuci lasoo dhaafay.

Saraakiil sare oo ka tirsan Ruushka ayaa ku hanjabay in ay diyaar u yihiin in ay u jawaaban haddii Maraykanka ay isku dayaan in ay ku soo ridaan gantaal.

Haddaba maxay arrintan ku dambayn kartaa? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaannu waydiinnay Cabdiweli Cismaan Garaad, oo ah cilmi baare daraaseeya arrimaha amniga PHD-iina isla cilmigaas ku diyaarinaya, waxa uu u warramay weriyaha BBC-da Cabdinaasir Saxansaxo.