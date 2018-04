Wiil Shiinaha ku dhashay afar sano ka dib markii ay waalidkii dhinteen

Lahaanshaha sawirka Science Photo Library

Wiil ayaa ku dhashay Shiinaha afar sano ka dib markii ay waalidkii ku dhinteen shil gaari, sida ay ku warrantay warbaahinta Shiinaha.

Wiilkan waxaa dhashay haweenay caloosheed lagu beeray minidii waalidkii.

Lamaanaha oo dhintay sannadkii 2013kii ayaa minidooda kaydiyay iyaga oo rajaynayay in loo tallaalo iyaga oo adeegsanaya habka IVF loo yaqaano ee carruurta loogu raadiyo dadka aan awoodin in ay sida dabiiciga ah u dhalaan.

Markii ay lamaanahaas ku dhinteen shilka, waalidkood ayaa hardan dhanka sharciga ah galay iyaga oo raba in loo fasaxo minidii carruurtooda ee kaydka ku jirtay, si ay isugu dayaan in ay ka miro dhaliyaan riyadoodii.

Haweenayda lagu beeray minida lamaanaha dhintay ayaa dhashay bishii Disembar, sida ay ku warrameen Laos and The Beijing News toddobaadkan.

Wargayska oo arrintan sharaxaya ayaa sheegay in dhacdaan oo kale oon horay loo arag ay horseeday in waalidka lamaanaha dhintay ay maraan caqabado dhanka sharciga ah ka hor intii aan haweenayda lagu tallaalin minida.

Lahaanshaha sawirka CHINA PHOTOS Image caption Waalidka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in sinjigoodu uu sii jiro

Marka uu shilkaasi dhacayay minidu waxay ku kaydsanayn qaboojiye uu heerka qabawgiisu ka hooseeyo 196 digrii iyo dareere nitrogen oo weel ku jira.

Hardankii maxkamadda ee ay galeen afarta waalid ee lamaaneyaasha ayaana horseeday in loo xukumo in ay xaq u leeyihiin in lagu wareejiyo manida la kaydiyay.

Ma cadda in ilmahaas uu yeelan doono dhaxalka labadiisa awaw iyo labadiisa ayay ee kala dhalay hooyadii iyo aabihiisii shilka ku dhintay, sida warbixintaas lagu sheegay.