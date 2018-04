Uganda oo canshuureysa dadka isticmaala baraha bulshada

Lahaanshaha sawirka AFP

Uganda ayaa qorsheyneysa inay canshuur maalinle ah ku soo rogto dadka isticmaala baraha bulshada wixii loo gaaro July, si sare loogu qaado dakhliga, sida uu sheegay Wasiirka Dhaqaalaha dalkaasi Matia Kasaija.

Talaabadan ayaa waxaa cambaareeyay mid ka mid ah dadka xuquuqda u dooda oo lagu magacaabo Rosebell Kagumire oo yiri: "Waxay qayb ka tahay iskudayada ballaaran ee lagu wiiqayo xorriyatul-qowlka."

Horraantii bishan, madaxweyne Yoweri Museveni - oo xukunka hayay in ka badan 30 sano - ayaa warqad uu u diray Kasaija iyo saraakiil kale ku sheegay in dadka xanta u isticmaala baraha bulshada ay tahay in canshuur lagu soo rogo.

"Kuma soo rogayo canshuur dadka u isticmaala baraha bulshada sababo waxbarasho, baaritaan ama tixraac … kuwaasi bilaash bey sii ahaanayaan," ayuu yiri madaxweynuhu.

Dadka isticmaala WhatsApp, Facebook iyo Twitter ayay canshuurtani saameyn doontaa.