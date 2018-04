Nigeriya: 15 gabdhood oo kaliya baa ka nool gabdhihii Chibok.

Lahaanshaha sawirka GETTY IMAGES/ AFP Image caption In ka badan 270 gabdhood ayaa Chibok laga qafaashay sanadkii 2014

Weriye xiriir la sameeyay Boko Haram ayaa sheegaya in 15 gabdhood oo kaliya ay ka noolyihiin 112 gabdhood ee laga afduubtay magaalaada Chibok.

Axmad Salkida, ayaa sheegaya in uu wada hadal lagalay kooxda Boko Haram si gabdhaasi loo siidaayo isagoo matalaya dowladda Nigeriya.

Mr Salkida ayaa sidoo kale sheegay in maamulka madaxweynihii hore ee Nigeria Goodluck Jonathan uu ka codsaday in uu ururka Boko Xaaraam uu kala xaajoodo siidynta gabdhaasi laba toddobaad kadib markii la afduubtay.

Waxa uu sheegay in 5 jeer uu diyaariyay qorsha ah in maxaabiis loogu badalo gabdhaha balse ay dowladda ka gaabisay taas oo sababtay in ay burburaan wadahadallada.

Waxaa la aaminsanyahay in qaar badan oo ka mid gabdhaha la afduubtay ay ku dhinteen weerarro ay dowladda ku qaaday Boko Xaaraam. Mr Salkida ayaa ka gaabsaday in uu shaaciyo magacyada 15-ka gabdhood ee haray.

Afhayeen u hadlay dowladda ayaa BBC-da u sheegay in ay weli wadada hadal kulajiraan ururuka si loo soo daayo 112 gabdhood, ayna ka niyad jabbi doonin arrintaasi.

Waxa uu intaasi ku daray inysan jirin sabab ay u aaminaan in qaar ka mid ah gabdhaha ay dhinteen.

Maanta ayay ku beegantahay afar sano guuradii ka soo weeragatay markii uu ururka Boko Xaaraam 276 gabdhood oo arday ahaa ka afduubtay magaalada Chibok taasi oo ay dunida oo dhan ka carootay.