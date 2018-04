Olole looga gol leeyahay in marlabaad ay codeyaan shacbka ree UK oo maanta bilaabanaya

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY IMAGES

Xildhibaannada taabacsan ku sii jiraantaka Yurub, dadka caan ah iyo guddiga ganacsatada ayaa isku dayaya in ay shacabka ku qanciyaan in marlabaad la codeeyo ka hor inta aysan Britain ka bixin Midowga Yurub.

Atoore Patrick Stewart oo taageerayay ololaha ayaa sheegay in haddii codbixyeyaasha ay diidaan heshiiska, UK ay ka mid ahaan doonto Midowga Yurub.

Xisbiyada Conservatives-ka iyo Labour-ka ayaa labaduba meesha ka saaray in marlabaad la codeeyo.

Britain ayaa 2016-kii u codeysay in ay ka baxdo Midowga Yurub iyadoo 51.9% ay codeeyeen in ay ka baxaan Yurub halka 48.1% ay codeeyeen in Britain ay ku sii jirto Midowga Yurub.

Bisha Maarso ee 2019 ayaa lagu wadaa in UK ay baxdo Yurub, labada dhinacna waxa ay rajeynayaan in ay garaan heshiis kama dambeys ah bisha Octobar ee sanadkan.

Ololahaan ayaa looga gol leeyahay in lagu mideeyo dadka diidan in UK ay ka baxdo Yurub si ay u gaaraan hadafkooda.

Waxaa lagu doodayaa in shacabka ay gaaraan go,aanka kama dambeyska ah oo aan arrintan baarlamaanka lagu xallin waxaana la rajeynayaa in ololehaan shacabka lagu qanciyo sidii ay marlabaad ay u codeyn lahaayeen.

Ololaha ayaa maanta galinka dambe ka bilaaban doono waqooyiga magaalada London.