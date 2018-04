Weerar lagu qaadayciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee Mali

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Askarta nabad ilaalinta Mali u jooga qaarkood

Koox mintid ah ayaa weerar ku qaaday laba saldhig oo ciidamada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ku leeyihiin dalka Mali.

Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 kale.

Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in guryaha ku yaal magaalada Timbuktu ay gariireen xilli 10 qarax oo waa weyn laga maqlay saldhig shan kiilo mitir koonfurta ka xiga magaalada.

Afhayeen u hadlay howlgalka Qaramada Midoobay ee Mali ayaa barta Tweetarka waxa uu soo dhigay in weerrarka uu ahaa mid wayn oo culus, oo loo adeegsaday hoobiyayaal, rasaas culusna la is waydaarsaday islamarkana la rumaysan yahay in weerarka ay ku lug lahaayeen laba gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay.

Warar halkaasi soo baxaya ayaa sheegaya in mid ka mid ah gawaarida lagu fuliyay weerrar lagu soo xardhay midabka gawaarida gaashaaman ee dalka Mali halka midka kalana loo soo ekaysiiyay gawaarida Qaramada Midoobay.

Mid ka mid ah gawaarida ayaa ku qarxay afaafka hore ee ilaalada saldhigga, waxaana uu burbur xooggan uu soo gaaray dhabbaha ay diyaaradaha ka duulaan amaba ay soo caga dhigtaan.

Waxaa waqooyiga waddanka Mali 2013-kii loo daadgureeyey ciidammada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay kaddib markii ay halkaasi ay bartilmaameed u noqotay ururo xag jir ah oo uu ka mid yahay urur weynaha Al Qaacidda.

Dalka Mali ayaa la sheegay in uu yahay dalka ciidamada nabad ilaalinta ee ugu badan ay ku dhintaan guud ahaan caalamka.