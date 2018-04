Dowladda Mareykanka oo cunaqatayn dheeraad ah ku soo rogaysa Ruushka

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Danjiraha dowladda Mareykanka u fadhida Qaramada Midoobay Nikki Haley

Xukuumadda Washington ayaa diyaarinaysa in cunuqabatayno dheeraad ah ay ku soo rogto shirkadaha dalka Ruushka.

Dowladda Mreykanka ayaa cunaqabatayntani ku soo rogaysa shirkadaha Ruushka ee xiriirka la leh madaxwaynaha Suuriya Bashar al Assad.

Danjiraha dowladda Mareykanka u fadhida Qaramada Midoobay Nikki Haley, ayaa sheegtay in tillaabooyiinkan cusub ay jawaab u yihiin isticmaalka la sheegay in ay dowladda Suuriya adeegsatay hub Kimika ah.

Danjiraha ayaa sidoo kale beenisay wararka sheegaya in madaxwayne Trump uu qorshaynayo in ciidamadiisa uu kala baxo Suuriya muddo 6 bilood gudahood ah.

Nikki Haley ayaa intaa ku dartay in Mareykanka ay doonayaan in ay xaqiijiyaan in dalka Suuriya aan mar dambe lagu isticmaalin hub Kimiko ah.

Danjiraha dowladda Mareykanka Nikki Haley, ayaa carabka ku dhufatay in xukuumadda Washington ay sidoo kale doonayso in ay dhamaystirto howlagalada ka dhanka ah kooxda IS ayna fashiliso galaangalka dowladda Iiraan ee gobolka.

Laba maalin ka hor ayay ahayd markii diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka,Britain iyo Faransiiska ay duqeeyeen saldhigyo ku yaalla Suuriya oo ay sheegeen in ay ahaayeen kuwa laga hago hubka Kimikada ee Suuriya.