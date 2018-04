Macron oo Trump "ku qanciyay" in ciidammada Maraykanku aysii joogaan Suuriya

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Emmanuel Macron ayaa difaacay weerarka ay qaadeen

Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump "ku qanciyay" in uusan ciidammada kala bixin Suuriya taas badalkeedana uu wakhtiga u sii kordhiyo.

Bishan horraanteedii ayuu madaxweyne Trump ku dhawaaqay "in ciidammada Maraykanku ay si dhakhso ah uga baxayaan Suuriya"

Sabtidiina weerarro ay si wado jir ah u fuliyeen Maraykanka, UK iyo Faransiiska ayaa lagu bartilmaameedsaday goobo ay dawladda Suuriya leedahay.

Macron ayaa sheegay in uu sidoo kale Trump ku qanciyay in weerarradaas la xaddido.

Labada nin oo la sheegay in ay xiriir wanaagsan leeyihiin ayaa marar kala duwan wadahadlay maalmihii ka horreeyay weerarka milatari ee ay qaadeen.

Markii uu Macron ka soo yeeray hadalkaasna, Sarah Sanders oo ah afhayeen u hadashay Aqalka Cad ayaa sheegtay in aysan waxba iska badalin fikirkii madaxweynaha, aragtida madaxweynuhuna ay caddahay oo uu rabo in ciidammadu ay dalka dib ugu soo laabtaan sida ugu dhakhso badan.

Laakiin waxay intaas ku dartay in ay Maraykanka ka go'antahay in uu si buuxda u burburiyo "kooxd Dawladda Islaamka kana hor tagto in ay dib u soo laabtaan.

Maraykanka waxaa bariga Suuriya ka jooga ciidammo lagu qiyaasay ilaa 2,000 oo askari oo afantari ah, isaga oo taageeraya xulafada Kurdiyiinta iyo Carabta ah ee loo yaqaanno SDF.