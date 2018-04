Gaas: Waxaan codsanay in Imaaraatka ay sii joogaan

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay khilaafka Imaaraadka iyo Soomaaliya

Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamad Cali Gaas ayaa ka codsaday Imaaratka Carabta inay sii wadaan taagerada ay u fidinayaan dowladda Soomaaliya.

Madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Boosaaso.

Hadalkan ayaa imaanayaa xilli dowladda Isutagga Imaaraatka Carabta ay sheegtay inay joojinayso iskaashiga milateri ee ay la leedahay Soomaaliya.

"Waxaan rabaa in aan idiin sheego in aan ka codsanay dowladda Imaaraatku in ciidankaasi ay tabbabarka sii wadaan oo ay joogaan, oo ay sii wadaan hoowshii iyo tageeradii ay ciidanka siin jireen,waxaanu codsanaynaa inay sii labalaabaan'', ayuu yiri Gaas.

Image caption Qaar ka mid ah ciidammada Puntland ee ay Immaaraadku tababareen

Imaaraatka ayaa tababar u fidinayay ciidammada Puntland ee ku hawlan la dagaalanka burcad baddeeda, kooxaha xagjiriinta iyo

"Xirriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya"

Dalka Imaaraatka Carabta ayaa Axaddii sheegay inuu joojiyay tababaradii uu siin jiray ciidammada Soomaaliya taasoo loo qaatay inay ajwaab u tahay dhacadadii dhawaan ay dowladda Soomaaliya ku qabatay diyaarad waday malaayiin doolar oo laga shakiyay kana timid Imaaraadka.

Imaaraatka ayaa sheegay in lacagtii lagu qabtay garoonka Aadan Cadde in loo waday ciidammada militariga Soomaaliya oo ay mushaar ahayd.

Bayaanka kasoo baxay Imaaraatka Carabta ayaa sido kale lagu xusay in qabashada lacagta ay jebinayso heshisyada labada dal ay wada gaareen.

Imaaraatka iyo Baxreyn oo isu gaashaan buureystay Soomaaliya

Wuxuu dalkaasi sheegay inuu bixinayay in ka badan 2000 oo ciidan mishaarkooda.

Wasiirka gaashaandhigga Maxamed Mursal Sheekh ayaa sheegay in ay kala direen ciidammadii uu Imaaraatka tabobarayay, islamarkaasna ku kala daray ciidammada kale ee dalka, waxaana si rasmi ah loosoo afjaray iskaashi military oo labada dal u dhaxeeyay.

Image caption Qaar ka mid saraakiisha Immaaraadka ee bixineysay tababarka ciidammada ayaa isaga baxay Puntland Axaddii

Is jiid jiidka heshiiska dekedda Berbera iyo ismari waaga taagan

go'aan dhexdhexaadnimo

War ay manta soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaase lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay dib u hagaajinta xiriirka ''taariikhiga'' ee Dowladaha Imaaraadka iyo Soomaaliya.

Tan iyo intii uu biloowday khilaafkii dalalka khaliijka ka dhaxeeya, kaas oo xiriirka dublamaasiyadeed loogu jaray dalka Qatar, waxaa aad usii xumaanayay xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta.

Dowladda Soomaaliya waxa ay qaadatay go'aan dhexdhexaadnimo ah, iyada oo diiday in ay la kala safatay dhinacyada is hayay.

Shirkad laga leeyahay dalka Imaaraatka oo lagu magacaabo DP World ayaa heshiis 30 sano ah la gashay jamhuuriyada iskeed gooni isu taagga ugu dhawaaqday ee Somaliland, kaas oo ay kula wareegtay maamulka dekada Berbera.