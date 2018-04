Dowladda Ruushka oo beenisay in ay carqaladaynayso baaritaanada Suuriya

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Sergei Lavrov

Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in khubarada caalamiga ah loo ogolaan doono in ay booqdaan goobta looga shakisan yahay in dowladda Suuriya ay u isticmaashay hub Kimiko ah Arbacadii.

Hay'ada caalamiga ah ee ka hortaga hubka Kimikada ah ayaa waxa ay dhankeeda sheegtay in dowladda Suuriya ay u diiday in ay booqdaan goobtaasi sababtoo ah waxa ay dowladda ku tilmaamtay arrimo ammaan.

Britain iyo Mareykanka ayaa waxa ay ku eedeeyeen xukuumadda Moscow in ay doonayso in ay qariso xaqiiqada ayna baarayaasha ka hor istaagto in ay macluumaaad ka soo uruuriyaan magaalada Douma.

Dowladda Ruushka ayaa dhankeeda beenisay in ay faragalinayso cadeymaha arrintan ku aadan.

Wareysi uu siiyay BBC wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ayaa yiri "waan damaanad qaadi karaa in Ruushka aysan faragalin doonin baaritaanada ."

Xukuumadda Ruushka ayaa ku adkaysanaysa in gabi ahaanba uusan jirin weerar Kimiko ah oo dalka Suuriya ka dhacay.

Magaalada Douma ayaa waxaa dowladda Suuriya lagu eedeeyay in ay ka fulisay weerar ay u adeegsatay hub Kimiko ah.