Dowladda Mareykanka oo eedeeyn u soo jeedisay xukuumadda Asad

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Goobta uu weerarka ka dhacay oo uu burbur ka muuqdo

Wasiirka gaashaandhiga Mareykanka,Jim Mattis, ayaa ku eedeeyay dowlada Suuriya in ay dib u dhigayso in baarayaasha hubka Kimikada ay booqdaan goobtii la sheegay in uu ka dhacay weerarka Kimikada ee magalada Douma.

Waxa uu intaa ku daray in dowladda Suuriya ay horey u isticmaashay howlsha dib u dhigida si ay meesha uga qaado caddeymaha ka hor inta aysan baarayaasha soo gaarin.

Baarayaashani oo ka socda ururka caalamiga ah ee ka hortaga hubka Kimikada ah ayaa waxa ay sheegeen in aysan ogayn goorta ay u suuragalayso in goobtaasi ay gaaraan.

Koox dhanka ammaanka ah oo baarayaasha la socday ayaa goobtaasi dib looga soo daagureeyay ka dib markii rasaas lagu furay.

Weerarkani looga shakisan yahay in loo adeegsaday hub Kimiko ah ayaa sababay in dowladaha Britain, Faransiiska iyo Mareykanka ay duqeeyaan bartilmaameedyo Suuriya ku yaalla.

Dowladaha Suuriya iyo Ruushka ayaa ku adkaysanaya in aysan jirin weerar Kimiko ah oo dhacay, ayna wararkaasi yihiin kuwa been abuur ah.

Baarayaashan ayaa markii ugu horreysay Suuriya gaaray Sabtidii aanu soo dhaafnay.