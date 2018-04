Trump 'waan ka bixi doonaa wadahadalada K/Waqooyi haddii aysan mira dhal noqon

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Shinzo

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisal wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa labaduba sheegay in ay khasab tahay in cadaadis xooggan lagu saaro kuuriyada Woqooyi hakinta hubkeeda Niyuukleerka.

Labadani hoggaamiye ayaa ka hadlayay gobolka Florida, xilli lagu wado in Mr Trump iyo hoggaamiyaha kuuriyada Woqooyi Kim Jong Un ay kulmaan bartamaha sanadkan.

Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Mr Trump ayaa sheegay in uu rajaynayo in kulanka la qorshaynayo in uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu noqon doono mid guul ku soo dhamaada.

Balse madaxwayne Trump ayaa hoosta ka xariiqay in haddii aysan sidaasi dhicin uu si xushmad leh uu shirka isaga bixi doono.

Madaxwaynaha ayaa intaa ku daray in marka la eego marxaladda la soo gaaray uu rajaynayo in kulanka uu guulaysto.

Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dhanka kale ku baaqay in loo baahan yahay in la sii joogteeyo cadaadiska ay ku hayaan Kuuriyada Waqooyi.

Maalintii shalay ayay ahayd markii dowladda Mareykanka ay xaqiijisay in kulan qarsoodi ah oo heerkiisu sareeyo ay yeesheen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo agaasimaha CIA.