Sidee lagu ogaan karaa haddii uu dhacay weerar hubka kiimikada?

Lahaanshaha sawirka Reuters

Shan maalmood kadib markii ay dalka Suuriya gaareen baarayaasha caalamiga ah ee hubka kiimikada, wali ma aysan gaarin halkii ay ku socdeen oo ah magaalada Douma ee dalkaas, halkaas oo la sheegay in uu ka dhacay weerar loo isticaamalay hubka kiimikada ah.

Balse caqabada heysata taas oo kaliya ma ahan, balse xitaa haddii ay meesha tagaan, sidee ayay ku xaqiijin karaan in uu weerar kiimiko ka dhacay meel ay heystaan qoladii lagu eedeeyay weerarka.

Marka la baarayo weerar kiimiko, waxa ay u baahanyihiin baarayaasha saddex nooc oo caddeymo ah, mid waa caddaymaha bayaloojiga oo ah dhiig, tin, ama xitaa kaadida dadka dhibanayaasha ah, tan kale oo ay u baahanyihiin ayaa ah caddeymaha nool sida marqaatiyada, iyo muuqaalada laga duubay weerarka, halka tan sedexaad ay tahay caddaymaha deegaanka, sida haraaga gantaalkii, ciidda iyo waliba burburka dhismayaasha sida uu BBC-da u sheegay xeeldheere xaga hubka kiimikada ah oo lagu magacaabo Hamish de Bretton.

Cadaymaha kale ee muhiim ah ayaa ah dadka dhaawacmay ama dhintay , kuwaas oo kasbada laga qaado ay noqon karto caddeymaha ugu waaweyn ee ah in uu weerar kiimiko dhacay.

Suuriya iyo Ruushka ayaa beeniyay in uu dhacay weerarkaas, balse dowladaha kale ee adduunka ayaa ku adkeysanaya in uu dhacay.

"Haddii kaadida dadka la baaro waxaa la ogaan karaa in maadada Chlorine ay jirka ku jirto, haddii dhiiga iyo timaha la baarana waxaa la ogaan karaa in maadada neerfaha wax yeesha in uu qofka jiiday" ayuu yiri Hamish.

Markii sanadkii 2013-kii suntan Sarine ee neerfaha wax yeesha lagu weeraray gobolka Quudha, baarayaasha ka socda hay'adda caalamiga ah ee OPCW waxa ay heleen caddeymo ku filan in suntaas la adeegsaday.

Angela Kane oo madax ka ahayd guddigii barigaas loo direy ayaa BBC-da ku tiri "Wixii aan helnay xiligaas waxa ay ahayd maadada Sarine oo aad cufkeeda iyo culeeskeeda u badanyahay, caadi ahaan maadadana waa mid uumi baxda, waana adagtahay in maalmo kadib la helo raadkeeda, balse 2013-kii waxaan helnay cadeymo xooggan".

Markasta opo ay baarayaasha dib uga dhacaan in ay goobta gaaraan, waa markasta oo cadeymaha la heli karo ay sii baaba'aan.

Waxaa la rumeysanyahay in saraakiil Ruushiyaan ah ay goobta tageen, kadibna uu jirey isku dayo ah in la tirtiro raadadka kiimikada.

Warar kusoo baxay saxaafada ayaa lagu sheegay in shaqaalaha caafimaadka Duoma la handaday, lana baaray taleefoonadooda.

Waxyaabaha ay baarayaasha eegi doonaan waxaa ka mid ah meydadka, balse waa in marka hore la helaa meydadkii rasmiga ahaa ee weerarkan ku dhintay.

Dhibaatada jirta ayaa ah in baarayaasha ay hawsha ku qaban doonaan deegaan ay ka taliso dowladda Suuriya, sidaas darteedna waxa ay u baahanyihiin in cadeyn kasta oo ay helaan ay xifdiyaan, illaa laga keenayo sheeybaarka.