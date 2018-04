Fasalada Iskuulaadka Wajeer ee aanan lagu qaadanin casharada

Image caption Iskuulka sare ee Wajeer

Subax kasta boqolaal arday ayaa xaadira iskuulaadka ku yaala degmada Wajeer, balse ma jirto wax duruus ah oo halkaas ka socota.

Arrintan ayaa waxa ay ka dambaysay kadib markii macalimiin badan oo kasoo jeedaa deegaanada aanan Soomaalida ahayn ee dalka Kenya ay halkaas isaga baxeen cabsi ay qabaan awgeed.

Waxaa degmada Wajeer ka dhacay weeraro is xig xigay oo lagu qaaday macalimiin halkaas wax barta.

BBC-da oo booqatay dugsiga sare ee Wajeer ayaa soo aragtay xaalad murugsan oo halkaas ka jirta, iyada oo ardayda ay iska hoos fadhiyaan geedaha, qaarkoodna fasalada ay ku jiraan, mararka qaarkoodna iyaga wax is baraya.

Nancy Macharia waxa ay ka tirsantahay guddiga macalimiinta qaranka Kenya, waxayna BBC-da u sheegtay walaaceeda.

"Macallimiin ayaan ka soo saarnay deegaanka Wajeer, si la mid ah kuwa aan kasoo saarno deegaannada ay khatarta ku wajahayaan. Balse marka ay dhibaatada dhammaato ayaan macallimiinta ku celin doonnaa iskuullada. Macallimiinta ayaa marka ka cawda inaan shaqadooda si adag ugula xisaabtanno, balse marka ay dhibaato la kulmaan aan dhabarka u jeedinno".

Maamulaha iskuulka oo lagu magacaabo Amaro Sylvano waxa ay tiri

"Waxaa gobolkan ka jirta dhibaatada ah in gabdhaha lagu guursado da' yar. Marka haddii waalidku ogyahay in iskuullada aanay macallimiin joogin maxaa dhici kara? Arinta xigta ee ay ka fekeri karaan ayaa ah inay gabdhahooda u guuriyaan. Marka waa xaalad adag. Haddii aan nahay macallimiinta iyo maamulayaasha iskuullada waxaan ka walaacsannahay in marka iskuullada dib loo furo ee ay xaaladda caadqi noqoto ay ardada oo dhan ku soo laaban doonaan iskuulka".