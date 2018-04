Mareykanka: Dacwad ka dhan ah Ruushka oo maxkmad loo gudbiyay

Lahaanshaha sawirka BBC/ REUTERS/ EPA Image caption Julian Assange (Bidix), aasaasaha Wikileaks, iyo madaxweyne Vladimir Putin ayaa labadaba lagu xusay waraaqaha dacwada

Waraaqaha loo gudbiyay maxkamdda ayaa lagu eedeeyay in kooxdii ololaha ee Trump " ay si farxadi ku dheehan tahay u qaabishay caawimaadii Ruushka " si ay ugu guuleysato doorashada.

Xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka ayaa ku sheegay inay tahay wax ciyaar ah dacwada ka dhanka ah Ruushka, kooxdii ololahii doorashadi Trump iyo Wikileaks, oo ay Dimoqaraadiyiintu ay ka gudbiyeen.

Balse madaxweyne Donald Trump ayaa si joogta ah u beeniyay wax faragalin ah inay dhacday, sidoo kalena Ruushka ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay.

Kooxdii ololaha ee Trump ayaa waxa ay sheegeen in dacwadan laga gudbiyay aysan sax ahayn daaqadana laga tuuri doono.

"Dacwadan been abuurka ah waa isku daygii ugu dambeeyay ee lagu doonayo in lagu meel mariyo eedeymaha aan runta ku saleysneyn ee ah in Ruushku faragaliyay doorashadi 2016 taas oo ay soo gudbiyeen xisbiga Dimoqaraadiga oo wali isku dayaya inay ka hortagaan rabitaanka dadka ee doorashadii 2016 qabsoontay," ayaa lagu sheegay warbixin kasoo baxday kooxdii ololaha ee madaxweyne Trump.

Hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa warbixino ay horey u soo saareen waxa ay ku sheegeen in gebagebadii Moscow ay isku dayday inay fargaliso doorashadaasi si ay ugu xagliso madaxweyne Trump.

Walina waxaa socdo baaritaano lagu ogaanayo faragalinta Ruushka ee doorashadii 2016 ka dhacday Mareykanka iyo saameynta uu ku lahaa guusha madaxweyne Trump.