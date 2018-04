Nin dhalinyaro ah oo gilgilay militariga Pakistan

Lahaanshaha sawirka Alamy Image caption Mansoor Pashteen waa hoggaamiyaha banaanbaxayaasha Pashtunka Pakistan

Magaciisu waa Mansoor Pashteen , waa 30 iyo dhawr jir, balse waxa uu durba ruxayaa shabakada xoogga badan ee aadka looga baqo ee militariga dalka Pakistan.

Waxa uu kasoo jeedaa qoowmiyadda habka beelaha u dhaqma ee Pashtuun-ka, wuxuuna hormuud ka yahay banaanbaxyo joogto ah oo kumanaan qof ay ka qeybqaadayaan, kuwaas oo looga soo horjeedo dowladda.

Marka aad ninkan u fiirsatid ma lahan dhammaan astaamihii lagu yaqiinay hoggaamiyeyaasha isbadal doonka ah ee dalka Pakistan.

Waxa uu matalayaa dadka dhalinyaro badan looga laayay gudaha Pakistan, kuwaas oo eedooda la saaray ciidammada Pakistan.

Kumanaan qof ayaa illaa iyo hadda la la'yahay tan iyo intii uu bilowday hawlgalka ciidamada ay ka wadaan deegaanada ku teedsan xuduuda Pakista ay la wadaagto dalka Afghanistan.

Dad aad u badan ayaa ka qeybgalay banaanbax lagu dalbanayo in wax laga qabto dadka la la'yahay ayaa maalmahan ka dhacayay magaalada Lahore, waana mid sii faafaya.

Lahaanshaha sawirka BBC URDU Image caption Naqeebullah waxaa lagu dilay Karachi

Dhaqdhaqaaqa la magacbaxay Pashtun Tahaffuz oo micnaheedu yahay dhaqdhaqaaqa difaaca Pashtunka ayaa ah mid nabadeed, islamarkaasna ku shaqaynaya xeendaabka sharciga Pakistan, balse culees aad u badan dowladda Pakistan, gaar ahaan ciidamada oo eeda badan dusha looga tuuray.

Taliyaha guud ee ciidamada Pakistan Qamar Javed Bajwa ayaa banaanbaxyada ku tilmaamay kuwa lasoo maleegay, isaga oo ula jeeda in dalal shisheeye ay ka dambeeyaan.

Xagga warbaahinta, waxaa jira gabi ahaanba mamnuucis lagu hayo in la baahiyo banaanbaxyada ay dhigayaan dadkan, iyada oo taas badalkeeda kuwa kasoo horjeeda la buunbuuniyo.

Mansoor waxa uu dadka kula hadlaa afkiisa hooyo ee Pahsto, balse si ka duwan dhalinyarada kale waa nin aqoonyahan ah, wuxuuna si isku mid ah ugu hadlaa afka Urduuga iyo English-ka labaduba.

Waxa uu sheegay in uu aad ula yaabay taageerada uu heley , balse waxa uu intaas ku daray in uu aad u fahamsanyahay waxa uu doonayo in la badalo.

Isaga iyo taageerayaasha , laga soo bilaabo bishii Feberaayo, waxa ay safaro kala duwan ku bixiyeen deegaanada ay degaan dadka Pashtunka ah ee ay xuquuqdooda u doodayaan, laga soo bilaabo magaalada Quetta illaa Peshawar. Dadka isu soo baxaya ayaa soo bandhigaya qisooyin aad murugo u leh oo ay ka sheeganayaan dowladda iyo tacadiyo loo geysto.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Dadka mudaaharaadaya ayaa wata sawirrada dadka maqan

Inkasta oo dhaqdhaqaaqan ay sheegeen in aysan gali doonin siyaasadda, haddane waxaa la filayaaa in ay cod badan ku yeeshaan doorashooyinka dhici doona mustaqbalka, saameyntooda ay badan doonto.

Inkasta oo xagga warbaahinta xakamayn la saaray, haddane dhaqdhaqaaqan waxa uu ku guuleystay in fariintooda ay banaanka u baxdo, dadka gaarto. Iyaga oo isticmaalaya baraha bulshada

Mar xitaa waxaa jirtay la xiray Mr Pashteen, balse wuxuu sheegay in lasoo siidaayay kadib markii olole balaaran laga sameeyay baraha bulshada.

Manzoor waxa uu ku dhashay gobolka Waziristan, halkaas oo uu aabihiis ka yahay macalin iskool.

Dadka deegaanadaasi inta badan ma helaan adeegyada dowladda, waxayna mar saldhig u ahaan jirtay Talibaanka Pakistan oo loo aqoonsanyahay koox argagixiso ah.

Mid ka ah tacadiyada kiciyay mudaaharaadyada ayaa ah dil loo geystay wiil lagu magacaabo Naqeebullah oo lagu dilay magaalada Karachi, kadib wax ay ciidamada ku sheegeen iska hor imaad dhexmaray iyaga iyo Talibaan, balse qoyska wiilkan waxa ay sheegeen in wiilkooda uusan waligiis ku lug yeelanin arrimaha Taliban.

Kadib mudaaharaad ayaa kacay, 10 maalmood kadibna waa uu sii balaartay, iyada oo dadka ay ka kala imanayeen daafaha dalka iyaga oo wata sawirada dadka la la'yahay.

Markii BBC-da ay ciidanka weeydiisay eedeymaha loo jeedinayo, wax jawaab ah kama aysan bixinin.

Manzoor waxa uu qabaa in dowladda ay horey u dhiirogalisay xagjirmada, isaga oo soo xigtay hadalo ay horey u dhaheen labo qof oo horey madax uga soo noqdey ciidamada sida Pevez Musharax oo sheegay in ay tabobareen 95 kun oo dhalinyaro ah.

Waxa uu intaas ku daray in marka ay dowladda rabto ay si qaldan uga faa'iideysato dadka, marka ay rabtana ay duqeyso.