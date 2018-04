Agaasimaha ugu farxadda badan dalka Hindiya

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Vijay Sharma

Magaciisu wa Vijay Sharma, waa 39 jir, balse waa ninka ugu da'da yar ee ugu taajirsan dalka Hindiya, wuxuuna agaasime ka yahay shirkadda labaad ee ugu macaashka badan Hindiya ee xaga internetka ku shaqaysa.

Magaceedu waa Paytm, waxayna bixisaa adeegyada lacageed ee dadka wax ku kala iibsan karaan, xitaa waxyaabaha yaryar sida qudaarta oo kale iyo xitaa shaaha.

2010-kii ayuu shirkadan asaasay, wuxuuna taageero ka heley shirkadda weyn ee Ali Baba ee laga leeyahay dalka Shiinaha. Waxayna hadda ku fadhidaa aduunka dhan $10 bilyan oo doolar.

Haddaba maxay tahay sirka guushiisa?

Sharma waxa uu sheegay in markasta uu yahay nin faraxsan.

Taasna waxa ay ka muuqataa waraysiga ay BBC-da la yeelatay, isaga oo aanan marnaba afka isku qabanaynin, waxaad arkaysaa isaga oo qoslaya, kaftamaha, balse ha u malayn in uu sidaas u ciyaaro markasta, marka ay timaado shaqada waxa ay tahay dhab.

"Nus balyuun qof oo reer Hindiya ah ayaan doonayaa in ay isticmaalaan shabakadan Paytm " ayuu yiri ninkan isaga oo dhex lugeynaya xarunta weyn ee shirkadda ee ku taala Delhi.

Balse taas ma ahan arrin sahlan, sababtoo ah dad aad u badan ayaanan xitaa heysanin taleefoonka caaqilka ah, iskaba dhaaf qadka internet-kee.

Nasiibka Mr Sharma ayaa aad u wanaagsanaaday sanadkii 2016-kii, xiligaas oo dowladda Hindiya ay hawada ka saartay lacagtii cadadkeedu yaraa, taas oo ay dadka ku iibsan jireen waxyaabaha yaryar.

Markaas kadib dad aad u badan ayaa ku qasbanaaday in ay iska diiwaangaliyaan Paytm, kadibna wax kasta oo macaamil ganacsi ah ku sameeyaan.

Sidoo kale malaayiin ganacsato ah ayaa furtay adeegan si macaamiisha ay ugu sahlaan in ay ka iibsadaan badeecadooda iyaga oo adeegsanaya habkan.

Waxyaabaha micnaha weyn samaynaya ayaa ah taariikhda Sharma oo ah wiil faqrinimo kusoo barbaaray, kadibna milyan-dheer noqday.

Kama uusan imanin qoysaska hantiilayaasha ah, taas badalkeeda waxa uu isku sifeeyaa in uu yahay nin dadka u damqada.

Isaga ayaa is baray luuqada Englishka markii uu jiray 15 sano, kadibna isa soo gaarsiiyay halka uu maanta joogo.

Maanta shirkadda Paytm waxaa isticmaasha 300 milyan oo qof guud ahaan dalka Hindiya.

Balse waxa uu durba wajahayaa tartan kaga imanaya shirkadaha waaweyn ee reer galbeedka sida shabakada Whats' App , kuwaas oo iyaguna bilaabaya hab dadka ay qadka wax uga iibsan karaan.

Hase yeeshee isaga taas kama baqayo, waxana uu leeyahay "la imaada waxaad haysaan".

Wuxuuna ku dhaartay in uu difaaci suuqa dalkiisa, isaga oo sheegay in aysan marnaba suurtogal ahayn in uu gacanta u galo shisheeye iyo gumeysi ganacsi.