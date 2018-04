Dadka Gaarissa oo gaadiidka Bajaajta si weyn u adeegsada xiliga roobka

Magaalada Gaarisa ee xarunta u ah gobolka Soomaalida ee dalka Kenya, waxa aad ugu batay gaadiidka Bajaajta oo dadweynaha u kala qaada xaafadaha magaalada. Dad badan oo reer Gaarisa ah ayaa sheegay in ay ku reeyeen oo ay Bajaajtu tahay gaadiid meel kasta mari kara, isla markaana gaadhsiinaya dadka goobo aanay basasku geli karin. Waxa kale oo intaa dheer shaqooyin ay ka heleen dhalin yaro badan oo bilaa camal ahaa. Hadaba sida ay shacabka Gaarisa ugu reeyeen Bajaajta, in kasta oo dadka waayeelka ah qaarkood sheegeen in ay ku dhib qabaan raacisteeda, ayaa waxa warbixintan ku eegaya weriyaha BBC-da Bashkas Jug Soodhacay.