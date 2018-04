Heshiiskii Niyukleerka ee Iiraan ma waxa uu qarka u saaran yahay in uu burburo?

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption .

Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyay baaqiisa ah in heshiiskiiskii Niyukleerka ee 2015 ay Iiraan ay la galeen wadamada quwadaha waawayn uu ahaa "kii ugu xumaa ebed " waxa uuna ku hanjabay in uu ka bixi doono.

Heshiiska oo uu wadaxaajood ka galay madaxwaynihii ka horreeyay , Barack Obama - ayaa ahaa mid lagu dhimayay howlaha barnaamijka Niyukleerka Iiraan islamarkana lagu khafiifinayay cunaqabataynta dhaqaale ee Iiraan saaranayd.

Maxay tahay sababta uu Mr Trump uga soo horjeedo?

Donald Trump

Mr Trump ayaa laba jeer diiday in uu Congreska Mareykanka u cadeeyo in Iiraan ay heshiiska u hogaansantay iyo in kale, balse waxa uu sidoo kale diiday in cunaqabatayntii la xiriirtay Niyukleerka uu dib ugu soo rogo Iiraan.

Hasa yeeshee bishii January waxa uu ka digay in Mareykanka ay "ka bixi doonaan" heshiiska 12 bisha May oo ah xilliga kama dambaysta ah ee wajiga labaad ee qaadidada cunaqabataynta Iiraan.

Waxa uu madaxwayne Trump ku baaqayaa in wadamada Midowga Yurub ay saxaan qaladaadka ku jira heshiiska Iiraan lala galay.

Madaxwayne Trump ayaa ka cabanaya in heshiiskani uu yahay mid ku xaddidan muddo cayiman, balse lagu guuldaraystay in Iiraan laga hor istaago sii balaarinta gantaaladeeda riddada dheer.

Maxaa ka mid waxyaabaha lagu heshiiyay?

In Iiraan ay xaddido howlaheeda barnaamijka Niyukleerka

Qorshahan dhamaystiran ee heshiiska ayaa waxaa isku raacay oo saxiixay dowladda Iiraan iyo 5 dal ee xubnaha joogatada ka ah golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay.

Wadamadan ayaa kala ah Mareykanka , UK, Faransiiska, Shiinaha iyo Ruushka -waxaana heshiiska qayb ka ah sidoo kale Jarmalka.

Waxaa heshiiskani barnaamijka Niyukleerka ee iiraan iyo wadamada quwadaha waawayn loo yaqaanaa (P5+1).

Heshiiskaasi waxaa qeyb ka ahaa in Iiran ay aqbashay inay yareyso keydkeeda macdanta bacriminta Yureeniyaamta oo loo isticmaali kara in hub niykliyeer ah laga sameeyo. Xadiditaankaasi ayaa lagu heshiiyay inuu socdo muddo 15 sano ah.

Heshiiska ayaa waxaa lagu taageeray qaraarkii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee tirsigiisu ahaa 2231, waxaana dhaqangalinta heshiiskani uu bilaabamay bishii January 2016, ka dib markii ay hay'ada caalamiga ah ee ka hortaga hubka Atoomikada ay xaqiijiso in Iiraan ay fulisay balanqaadka.

Maxuu doonayaa Mr Trump in la saxo'?

Madaxwaynaha ayaa bishii January shaaca ka qaaday in cunaqabataynta uusan qaadi doonin ilaa Kongreska Mareykanka ay ansixiyaan isbadal lagu samayo sharciga taabanaya heshiiskaasi Niyukleerka.

In Iiraan ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu ogolaato baarayaal in ay kormeeraan dhammaan xarumaha taasi oo ay dalbatay hay'ada ka hortaga Niyukleerka ee loo soo gaabiyo IAEA.

In la xaqiijiyo in Iiran "aysan xitaa waligeed u dhawaanin helidda hub Niyukleer ah".

In heshiiska lagu daro qodob ka hadlaya in waqti cayiman aan Iiraan loo qaban oo waqtiga loo qabanayo uusan yeelan xilli uu dhacayo, lana ogolaado in cunaqabataynta dib loogu soo rogi karo haddii shuruucdan la jabiyo.

In tijaabinta iyo hormarinta gantaalada riddada dheer ee Iiraan ay kala kulanto cunaqabatayn adag.

Maxay Iiraan iyo wadamada kale ka yiraahdeen?

Madaxwayne Hassan Ruuxani ayaa ka digay in Mareykanka ay heshiika ka baxaan

Iiran, oo ku adkaysanaysa in barnaamijkeeda Niyukleerka uu yahay mid nabad ku dhisan ayaa u aragta heshiiska "mid aan dib looga wadaxaajoon Karin".

Madaxwayne Xassan Rouxani ayaa sheegay in "cawaaqib xun ay ka dhalan doonto " haddii Mareykanka ay dib cunaqabataynta dib ugu soo rogaan Iiraan.

Wax faahfaahin ah kama uusan bixin, balse saraakiisha Iiraan ayaa sheegay in beekhaaminta Yuureeniyamta la dardargalin doono maalmo gudahood islamarkana dalka uu ka bixi doono heshiiska Niyukleerka.

Wadamada Yurub ayaa waxa ay dhankooda sheegeen in ay ka go'an tahay in heshiiskan ay sii wadaan.

Trump iyo Macron

Balse madaxwaynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa xilli uu booqanayay Washinton Talaadadii sheegay "in heshiiskan uusan dhamaystirnayn " uuna rajayna "in heshiis cusub laga shaqeeyo ".

Mr Macron ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xaqiijiyo in Iiraan aysan samayn howla la xiriira Niyukleerka lana soo afjaro barnaamijka gantaalada riddada dheer ee Iiraan.

Heshiikani ma burburayaa haddii Mareykanka ay cunaqabatayn dib ugu soo rogaan Iiraan?

Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Mohammad Javad Zarif ayaa sheegay in tillaabada noocaasi ah ay tahay "mid u dhiganta in heshiiska uu dhintay" ayna suuragal tahay in Iiraan ay heshiiska ka baxdo.

Balse arrinta muhimka ah ayaa waxaa ay tahay in haddii Iiraan iyo dhinacyada kale ay u hogaansamaan in uu heshiiska badbaadi karo.

Wadamada Yurub iyo dhinacyada kale ee ay arrintan qusayso ayaa diidi kara in ay u hogaansamaan cunaqabataynada Mareykanka, waxaana Iiraan ku qasbay wadaxaajoodka uguna muhimsanaa gundhigna u ahaa cunaqabataynadii hore ayaa ahaa iskaashiga caalamiga ah.

Waxaa sidoo kale jira su'aalo laga keenay in xaqiiqdii " Mareykanka ay ka baxayaan heshiiskani sida uu Trump sheegay.

Iiran ma u hogaansatay heshiiska?

Hay'adda caalamiga ah ee ka hortaga hubka Atoomikada ee loo soo gaabiyo IAEA ayaa sheegtay in Iiraan ay fulinayso balanqaadkeedii heshiiska.

Hay'adda caalamiga ah ee ka hortaga hubka Atoomikada ee loo soo gaabiyo IAEA ayaa sheegtay in baarayaasheeda ay 11 jeer tijaabiyeen sanaddii 2016 islamarkana ay Iiraan fulinayso balanqaadkeedii heshiiska.

Balse hay'adda ayaa diiwaangalisay dhowr jeer oo ay Iiraan jabisay heshiiska farsama ahaan.

Hay'adda IAEA ayaa sidoo kale sheegtay in baarayaasheeda loo ogolaaday dhammaan goobihii ay u baahnaayeen in ay booqdaan 2017.

Hasa yeeshee ma aysan dalban baarayaasha in ay booqdaan xarumo militari taasi oo ay saraakiisha Iiraan u arkaan mid xadgudub ah.

Mareykanka iyo wadamada Yurub ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in Iiraan ay fulisay tijaabo dhanka gantaalada Riddada dheer taasi oo jabinaysa qaraarkii golaha ammaanka ee tirsigiisu ahaa 2231.